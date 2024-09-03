Gaya Jennifer Coppen Pakai Hijab Hitam, Bersiap untuk Pergi Umrah

JENNIFER Coppen membagikan potret terbarunya dengan penampilan yang berbeda. Ibu satu anak itu tampak mengenakan hjiab. Foto ini dibagikannya melalui fitur broadcast di Instagram pribadinya.

Dalam foto yang dibagikan, Jennifer yang tampil tanpa polesan make up itu mengenakan hijab hitam yang menutupi sampai ke bagian dadanya.

"Feeling beautiful in hijab," ujar Jennifer Coppen dikutip dari fitur broadcast di Instagram pribadinya @jennifercoppenreal20.

Jennifer yang berencana untuk pergi umrah di September ini pun memanjatkan doa agar sepulangnya dari ibadah umrah, Tuhan memberikan petunjuk dan membukakan pintu hatinya untuk mulai belajar mengenakan hijab suatu hari nanti.

"InsyaAllah semoga pulang umrah nanti hatiku dibukakan untuk belajar berhijab yaa one day," ungkapnya.

Foto tersebut juga dibagikannya melalui Instagram Story sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Zaskia Adya Mecca. Sebab, istri Hanung Bramantyo itu lah yang memberikannya hijab serta baju-baju muslimah yang akan dikenakannya selama perjalanan umrah nanti.