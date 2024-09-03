PILIHAN 126+ contoh pantun cinta romantis dan lucu dijamin bakal bikin hati kekasih tersentuh. Tapi membuat pantun juga tidak mudah.
Setiap orang harus merangkai pesan yang ingin disampaikan. Setelahnya, ia perlu membuat bait-bait lain untuk menghubungkan pesannya. Hal ini agar pesan yang disampaikan membuat kekasih merasa tersentuh.
Berikut 126+ contoh pantun cinta romantis dan lucu yang bakal bikin hati doi meleleh dua baris:
1. Kue ketan campur kelapa
Dia tampan aku yang cinta.
2. Pohon benalu di pohon randu
Pulang malu, tak pulang rindu.
3. Pohon randu tempat benalu
Jauh rindu, dekat malu.
4. Buah berduri hujan rintik
Salah sendiri wajahnya cantik.
5. Orang barat menuju hulu
Sungguh berat menahan rindu.
Daun randu amat lebatnya
6. Kalau rindu bertemu obatnya.
Minum jamu di atas tandu
7. Jarang ketemu, bikin rindu.
Makan mentimun dekat batu
Duduk melamun karena rindu.
8. Ada onta di gurun sahara
Rasa cinta makin membara.
9.Anak kera main di rimba
Tak terkira rindu di dada.
10. Kena tinta terbayang-bayang
Kalau cinta banyak-banyak sayang.
11. Ikan pari panjang ekornya
Cinta sehari sayang selamanya.
12. Terbang melayang turun ke belukar
Hati penyayang akhlaknya sabar.
13. Selasih jarang habis daunnya
Kekasih sayang pasti bahagia.
14. Kamu karang aku permata
Kamu sayang aku cinta.
15. Kaki luka ikat dengan perban
Tanda cinta banyak berkorban.
16.Burung elang ke tepian
Tanda sayang selalu pengertian.
17. Air cuka warnanya merah
Jangan suka marah-marah.
18. Putih uban rambut si kembar
Banyak berkorban, cintanya mekar.
19.Putih awan di pagi hari
Tanpa pengorbanan, cinta mati.
20.Pergi ke barat mencari kerang
Cintaku kepadamu ibarat batu karang.
21. Angin melayah ke Trengganu
Tak kan goyah cintaku padamu.
22. Panas api membakar kedai
Berani kuhadapi gelombang badai.
23.Bambu belah jangan dipaku
Cinta ialah kamu dan aku.
24.Tiada permata kalau tiada batu
Tidak ada cinta, kalau tidak ada kamu.
25. Asam kandis dari Bugis
Kamu gadis paling manis.