126+ Contoh Pantun Cinta Romantis, Lucu Bikin Hati Doi Meleleh

, Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |08:36 WIB

PILIHAN 126+ contoh pantun cinta romantis dan lucu dijamin bakal bikin hati kekasih tersentuh. Tapi membuat pantun juga tidak mudah.

Setiap orang harus merangkai pesan yang ingin disampaikan. Setelahnya, ia perlu membuat bait-bait lain untuk menghubungkan pesannya. Hal ini agar pesan yang disampaikan membuat kekasih merasa tersentuh.

Berikut 126+ contoh pantun cinta romantis dan lucu yang bakal bikin hati doi meleleh dua baris:

1. Kue ketan campur kelapa

Dia tampan aku yang cinta.

2. Pohon benalu di pohon randu

Pulang malu, tak pulang rindu.

3. Pohon randu tempat benalu

Jauh rindu, dekat malu.

4. Buah berduri hujan rintik

Salah sendiri wajahnya cantik.

5. Orang barat menuju hulu

Sungguh berat menahan rindu.

Daun randu amat lebatnya

6. Kalau rindu bertemu obatnya.

Minum jamu di atas tandu

7. Jarang ketemu, bikin rindu.

Makan mentimun dekat batu

Duduk melamun karena rindu.

8. Ada onta di gurun sahara

Rasa cinta makin membara.

9.Anak kera main di rimba

Tak terkira rindu di dada.

10. Kena tinta terbayang-bayang

Kalau cinta banyak-banyak sayang.

11. Ikan pari panjang ekornya

Cinta sehari sayang selamanya.

12. Terbang melayang turun ke belukar

Hati penyayang akhlaknya sabar.

13. Selasih jarang habis daunnya

Kekasih sayang pasti bahagia.

14. Kamu karang aku permata

Kamu sayang aku cinta.

15. Kaki luka ikat dengan perban

Tanda cinta banyak berkorban.

16.Burung elang ke tepian

Tanda sayang selalu pengertian.

17. Air cuka warnanya merah

Jangan suka marah-marah.

18. Putih uban rambut si kembar

Banyak berkorban, cintanya mekar.

19.Putih awan di pagi hari

Tanpa pengorbanan, cinta mati.

20.Pergi ke barat mencari kerang

Cintaku kepadamu ibarat batu karang.

21. Angin melayah ke Trengganu

Tak kan goyah cintaku padamu.

22. Panas api membakar kedai

Berani kuhadapi gelombang badai.

23.Bambu belah jangan dipaku

Cinta ialah kamu dan aku.

24.Tiada permata kalau tiada batu

Tidak ada cinta, kalau tidak ada kamu.

25. Asam kandis dari Bugis

Kamu gadis paling manis.