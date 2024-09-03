Gaya Summer Outfit ala Enzy Storia, Pakai Midi Dress Garis-garis

Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |09:08 WIB

PENAMPILAN Enzy Storia selalu mencuri perhatian publik. Seperti pada postingan terbarunya, dia tampil kece dengan gaya summer outfit.

“Summer, but make it cool,” tulis Enzy dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @enzystoria.

Pada postingannya itu, Enzy tampil kece dalam balutan midi dress bergaris warna biru. Dress yang ia pakai itu memiliki model puff di bagian lengan.

Istri dari Molen Kasetra ini memadukan outfitnya dengan sling bag tema summer dan high heels. Gaya Enzy Storia terlihat sangat kece dan stylish.

Untuk riasan wajahnya sendiri, Enzy memakai makeup dengan nuansa nude. Sementara itu tatanan rambutnya wavy hair digerai.