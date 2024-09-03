Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Summer Outfit ala Enzy Storia, Pakai Midi Dress Garis-garis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |09:08 WIB
Gaya Summer Outfit ala Enzy Storia, Pakai Midi Dress Garis-garis
Potret Cantik Enzy Storia. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Enzy Storia selalu mencuri perhatian publik. Seperti pada postingan terbarunya, dia tampil kece dengan gaya summer outfit. 

“Summer, but make it cool,” tulis Enzy dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @enzystoria. 

Enzy Storia

Pada postingannya itu, Enzy tampil kece dalam balutan midi dress bergaris warna biru. Dress yang ia pakai itu memiliki model puff di bagian lengan.

Istri dari Molen Kasetra ini memadukan outfitnya dengan sling bag tema summer dan high heels. Gaya Enzy Storia terlihat sangat kece dan stylish. 

Enzy Storia

Untuk riasan wajahnya sendiri, Enzy memakai makeup dengan nuansa nude. Sementara itu tatanan rambutnya wavy hair digerai.

Halaman:
1 2
      
