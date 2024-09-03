Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Turki Rela Hampiri Pacarnya di Maluku Pakai Sampan, Netizen: Rezeki Tak Kemana

Ahmad Huzaify , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |08:09 WIB
Viral Pria Turki Rela Hampiri Pacarnya di Maluku Pakai Sampan, Netizen: Rezeki Tak Kemana
Viral Warga Turki Nikahi Gadis asal Maluku. (Foto: Instagram)
A
A
A

VIRAL sebuah video di media sosial memperlihatkan seorang pria asal Turki, yang rela datang ke Indonesia untuk menemui pacarnya. Bahkan, tempat tinggal pacarnya bukanlah di kota besar, melainkan Maluku, Indonesia.

Dari video yang diunggah oleh akun instagram @folkmedsos, memperlihatkan seorang pria Turki yang datang menaiki sebuah sampan untuk bertemu sang kekasih. Uniknya, tidak hanya kekasihnya yang senang atas kedatangan pria ini, namun seluruh warga sekitar tampak senang dan bersemangat dalam menyambut pria ini. 

Pria ini pun tampak senang, dari ekspresi wajah yang diperlihatkan atas sambutan yang diterima oleh warga sekitar. Warga sekitar langsung menghampiri dan menyalami pria ini dengan ekspresi yang bahagia. Tidak hanya itu sebagian besar warga sekitar merekam dan mengambil gambar pria Turki tersebut pada saat kejadian.

Viral Warga Turki

Setelah itu, ada sebuah video yang memperlihatkan pria Turki itu sedang belajar untuk ijab kabul di hari pernikahannya. Walaupun sudah malam namun pria ini begitu serius dan semangat dalam belajar dan membaca teks ijab kabul, dibimbing pihak keluarga dan dikelilingi warga masyarakat sekitar yang ikut menyaksikan proses belajar ijab kabul tersebut.

Dari unggahan postingan akun instagram tersebut, warganet juga memberikan feedback yang positif di kolom komentar terhadap usaha yang dilakukan pria asal turki ini, yang rela-rela datang jauh dari negara asalnya untuk menghampiri dan menikahi sang kekasihnya. 

Viral Warga Turki

“Yang nyambut gak sekeluarga lagi tapi se pulau banyak bgt, ikut senang,” tulis @carineumc*******

“Definisi rejeki ngga kemana,” tulis @harry******

“Usaha tidak mengkhianati hasil, belain nyebrang pulau demi brtemu kekasihnya yg jauh, respect,” tulis @linam****.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Maluku WNA Viral di Sosmed viral
