Viral Penjual Bakso Bedandan ala Presiden Soekarno, Menjiawi Banget

MEDIA sosial saat ini menjadi tempat untuk membagikan momen-momen apapun. Salah satunya adalah postingan lucu yang membuat warganet merasa terhibur atas apa yang mereka konsumsi.

Seperti apa yang dilakukan seorang pedagan bakso yang berpakaian unik layaknya seorang pahlawan, membuat warganet merasa terhibur. Dalam video pendek yang viral di media sosial, pedagang bakso tersebu memilih kostum unik untuk berdagang.

Penjual bakso itu memakai perlengkapan kostum layaknya presiden Soekarno. Dengan pakaian tersebut pedagang bakso itu pun berhasil mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat dan warganet.

Dalam video itu, diperlihatkan pedagang bakso berpakaian layaknya presiden soekarno yang diunggah oleh akun instagram @undercover.id. Dia nampak yang berdiri di samping gerobak yang berwarna hijau, dan melayani pembeli bakso dagangannya.

Sadar dirinya tengah mendapat atensi dari sang perekam video, pedagang bakso itu pun menoleh menghadap ke kamera dan memberikan sikap hormat.