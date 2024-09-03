Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pria Ini Alami Hal Mengerikan Akibat Sering Konsumsi Minuman Berenergi

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |02:00 WIB
Pria Ini Alami Hal Mengerikan Akibat Sering Konsumsi Minuman Berenergi
Bahaya terlalu sering konsumsi minuman berenergi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG wanita memberikan peringatan keras setelah suaminya yang berusia 34 tahun mengalami penyakit mengerikan akibat kebiasaannya mengonsumsi minuman berenergi Red Bull setiap hari.

Meagan Shreve, yang dikenal dengan nama pengguna @ladyshreve di platform TikTok, membagikan sebuah video menceritakan kisah suaminya, Aaron Shreve, yang memiliki kebiasaan rutin mengonsumsi minuman berkafein dalam jumlah yang cukup signifikan.

Merangkum dari vt.co pada Rabu (4/9/2024) dalam videonya, Meagan menceritakan malam yang penuh ketegangan ketika suaminya tiba-tiba merasakan nyeri hebat di dadanya dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Di sana, tim medis dengan cepat melakukan tindakan kompresi dada untuk menyelamatkan nyawa sang suami.

Sayangnya tidankan tersebut menyebabkan beberapa tulang rusuk suaminya patah akibat tekanan tersebut. Setelah insiden tersebut, Aaron terpaksa menjalani perawatan intensif di klinik selama lima hingga enam minggu, di mana para ahli jantung dengan cermat memantau kondisi jantungnya.

Minuman berenergi

Namun, meskipun dilakukan berbagai pemeriksaan, mereka tidak dapat menemukan alasan yang jelas mengapa pria yang tampaknya sehat itu bisa mengalami serangan jantung mendadak. Setelah berbagai pemeriksaan dan diskusi, akhirnya tim medis menyimpulkan bahwa penurunan drastis kondisi kesehatan Aaron disebabkan oleh ‘dehidrasi’ yang dipicu oleh konsumsi berlebihan minuman energi.

"Situasi ini bisa menjadi sangat, sangat berbahaya. Saya menyaksikan seorang wanita yang beratnya hanya 47 kilo harus menarik suami saya dari kursi dan melakukan kompresi dada dengan begitu kuat hingga menyebabkan tulang rusuknya patah," ujar Meagan dalam klip video yang diunggahnya.

Dalam bagian komentar video tersebut, Meagan juga mengungkapkan bahwa suaminya memiliki kebiasaan mengonsumsi dua hingga tiga minuman energi setiap hari, selain juga rutin meminum kopi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
