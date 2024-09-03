Deretan Penyakit Berbahaya yang Muncul dari Penggunaan Vape

VAPE dianggap sebagai alternatif rokok yang dianggap lebih aman. Vape merupakan rokok elektrik kecil yang harum dan menarik. Namun, vape tetap mengandung efek berbahaya yang mirip dengan rokok. Bahkan, efek negatifnya mungkin lebih besar dari pada yang diperkirakan .

Vape terdiri dari beberapa komponen, yaitu corong, elemen pemanas, mikroprosesor, baterai, dan catrid yang berisi cairan e-liquid. Ketika cairan diambil dari catrid oleh elemen pemanas, lalu diuapkan dan dihirup, sama seperti halnya mengisap rokok.

Melansir dari Vtco, Selasa (3/9/2024) vape sering kali terlihat lebih modern dan praktis, serta memili rasa. Hal ini membuat vape menjadi pilihan yang populer di kalangan remaja dan dewasa muda.

Menurut Truth Initiative, sebuah penelitian pada 2023 menunjukkan bahwa 4,6 persen siswa sekolah menengah pertama, dan 10 persen siswa sekolah menengah atas, sekitar 2,13 juta siswa telah menggunakan rokok elektrik dalam 30 hari terakhir.