Mencium Aroma Teh Bisa Bantu Redakan Stres, Begini Caranya!

TEH merupakan salah satu minuman yang terkenal dan dicintai oleh seluruh orang di dunia. Teh sendiri ada sejak tahun 200 SM dan awalnya digunakan sebagai tanaman obat, bukan sebagai minuman.

Teh ditanam di seluruh dunia, dari Kenya hingga Sri Lanka dan dari China hingga India. Masing-masing negara memiliki aroma dan rasa yang unik. Biasanya orang suka minum teh, pasti mencium aromanya dahulu sebelum menyeruputnya. Aroma teh memberi kesegaran sekaligus ketenangan, tak heran bila aroma teh kerap digunakan dalam wewangian sebagai bahan bakunya.

Dilansir dari Aromatech, Selasa (3/9/2024), aroma teh sendiri tak hanya sebagai wewangian saja, tapi juga memiliki banyak manfaat lho. Sebuah penelitian 2005 menemukan bahwa mencium aroma teh dapat membuat suasana hati menjadi menyenangkan.

Aroma teh khususnya melati memiliki efek sedatif pada aktivitas saraf otonom dan suasana hati. Selain itu, menurut penelitian Jepang yang diterbitkan pada 2018, ditemukan bahwa menghirup aroma teh dapat mengurangi tingkat stres.

Bisa disimpulkan bahwa aroma teh cenderung meningkatkan suasana hati sebelum beban stres mental. Melihat manfaat teh untuk menenangkan suasana hati dan mengatasi stres, Founder brand parfum HINT, Irene Ursula menghadirkan dua varian parfum dengan aroma teh, yakni Zencha dan Mintea.

“Kedua varian baru ini mampu menciptakan suasana atau sensasi rileks, menenangkan, hingga meningkatkan mood melalui aromanya yang berkarakter,” ujar Irene kepada MNC Portal baru-baru ini.

Irene menjelaskan varian Zencha diproduksi menggunakan EaseScent Technology yang dibuat dengan aroma unik dan mampu merepresentasikan kehangatan serta ketenangan yang membuat rileks.

“Varian ini terinspirasi dadi tradisi minum teh Jepang sejak dulu,” katanya.

Untuk aroma varian perpaduan antara lemon, orange dan pink pepper yang dapat menjadi jalan pembuka menuju ketenangan. Lalu paduan aroma sencha, sage clary dan orris sebagai middle note mampu memberikan sensasi ketenangan jiwa.

Sementara itu, varian Mintea terinspirasi dari teh mint Maroko yang sangat populer. Mintea diciptakan dengan MoodBoosterScent Technology yang membuat varian Mintea ini mampu meningkatkan energi sekaligus suasana hati si pemakainya.