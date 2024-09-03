Indra Bruggman Idap Hipertiroid, Ngaku Tak Bisa Sujud saat Salat

ARTIS Indra Bruggman membagikan kondisi kesehatannya usai menjalani operasi kantung mata di Korea Selatan imbas penyakit hipertiroid selama beberapa tahun terakhir.

Bintang sinetron Jinny Oh Jinny itu mengaku kini kondisinya sudah membaik. Hanya saja, dia masih harus mengenakan kacamata hitam guna menjaga matanya dari paparan sinar matahari langsung maupun udara kotor.

"Mungkin kalau penderita hipertiroid pasti tahu ya kalau kena angin dikit matanya itu perih, jadi ini buat penghalang aja gitu supaya angin nggak terlalu menembus ke mata," kata Indra Brugmann di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).

Indra Brugmann lalu menjelaskan alasannya memilih menjalani operasi di Korea Selatan. Dia mengaku hal ini dari rekomendasi temannya lantaran sudah mengetahui kualitas dari hasil operasi di Negeri Gingseng tersebut.

"Karena kan saya punya teman di Indonesia yang memang dia tau seluk-beluknya soal rumah sakit di Korea soal operasi daerah muka. Jadi yaudah saya ikutin anjuran teman aja," ucap dia.

Sementara itu, aktor berusia 43 tahun itu masih harus menjalani pemulihan selama sebulan usai dioperasi 10 hari lalu. Efeknya, Indra mengaku sempat mengalami bengkak dibagian wajah.

"Bengkak di bagian pipi, jadi harus pakai plester terus. Nggak boleh kena air. Jadi mandi cuma sini (belakang kepala) dan badan aja," ujar dia.

Bicara pantangan, Indra bahkan mengaku dilarang sujud ketika menjalani salat. Alhasil, dia harus menunaikan salat dengan posisi duduk demi menghindari pendarahan di bagian matanya.