Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Indra Bruggman Idap Hipertiroid, Ngaku Tak Bisa Sujud saat Salat

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |19:00 WIB
Indra Bruggman Idap Hipertiroid, Ngaku Tak Bisa Sujud saat Salat
Indra Bruggman idap hipertiroid. (Foto: Okezone/ Ravie Wardhani)
A
A
A

ARTIS Indra Bruggman membagikan kondisi kesehatannya usai menjalani operasi kantung mata di Korea Selatan imbas penyakit hipertiroid selama beberapa tahun terakhir.

Bintang sinetron Jinny Oh Jinny itu mengaku kini kondisinya sudah membaik. Hanya saja, dia masih harus mengenakan kacamata hitam guna menjaga matanya dari paparan sinar matahari langsung maupun udara kotor.

"Mungkin kalau penderita hipertiroid pasti tahu ya kalau kena angin dikit matanya itu perih, jadi ini buat penghalang aja gitu supaya angin nggak terlalu menembus ke mata," kata Indra Brugmann di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).

Indra Brugmann lalu menjelaskan alasannya memilih menjalani operasi di Korea Selatan. Dia mengaku hal ini dari rekomendasi temannya lantaran sudah mengetahui kualitas dari hasil operasi di Negeri Gingseng tersebut.

Indra Bruggman

"Karena kan saya punya teman di Indonesia yang memang dia tau seluk-beluknya soal rumah sakit di Korea soal operasi daerah muka. Jadi yaudah saya ikutin anjuran teman aja," ucap dia.

Sementara itu, aktor berusia 43 tahun itu masih harus menjalani pemulihan selama sebulan usai dioperasi 10 hari lalu. Efeknya, Indra mengaku sempat mengalami bengkak dibagian wajah.

"Bengkak di bagian pipi, jadi harus pakai plester terus. Nggak boleh kena air. Jadi mandi cuma sini (belakang kepala) dan badan aja," ujar dia.

Bicara pantangan, Indra bahkan mengaku dilarang sujud ketika menjalani salat. Alhasil, dia harus menunaikan salat dengan posisi duduk demi menghindari pendarahan di bagian matanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172234/fahmi_bo-G3rz_large.jpg
Riwayat Penyakit Fahmi Bo Terungkap, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/481/3161455/demam-Mbf5_large.jpg
Mengenal Lyme Disease, Penyakit dari Gigitan Kutu yang Bisa Dicegah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/481/3157967/osbourne-tH2U_large.jpg
Ozzy Osbourne Meninggal Dunia di Usia 76 Tahun, Ini Warisan Musik dan Riwayat Penyakitnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/481/3122408/ayu_ting_ting_ungkap_kondisi_terkini_wendi_cagur_usai_dilarikan_ke_igd-1Qy3_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kondisi Terkini Wendi Cagur Usai Dilarikan ke IGD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/487/3114991/waspadai_gejala_dan_faktor_risiko_serangan_jantung_di_usia_muda-We0s_large.jpg
Waspadai Gejala dan Faktor Risiko Serangan Jantung di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/481/3099910/suami_siti_badriah_alami_gangguan_pencernaan_akibat_kebanyakan_makan_seblak-qJAu_large.jpg
Suami Siti Badriah Alami Gangguan Pencernaan Akibat Kebanyakan Makan Seblak, Ini Dampak Kesehatannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement