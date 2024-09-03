Kocak! Uskup Agung Melbourne Salah Sebut Pasar Tanah Abang Jadi Masjid Istiqlal

JAGAT maya diramaikan oleh unggahan Uskup Agung Melbourne, Australia, Peter Comensoli yang salah menyebut Pasar Tanah Abang menjadi Masjid Istiqlal. Sontak cuitan tersebut langsung dibanjiri komentar netizen Indonesia.

Unggahan Peter menjadi viral ketika ia mengunggah beberapa foto dalam akun X (Twitter) pribadinya, @BishopComensoli. Ini dibarengi dengan cuitan bahwa dirinya sudah sampai di Indonesia untuk ikut bersama Paus Fransiskus di Indonesia.

Tapi, cuitannya membuat netizen salah fokus karena Peter Comensoli menyebut Masjid Istiqlal. Sedangkan dalam unggahan fotonya tidak menunjukkan satupun bangunan Masjid Istiqlal, melainkan Pasar Tanah Abang, gedung-gedung perkantoran, dan kondisi jalan.

"Foto pertama di siang hari dari Jakarta, (dan satu lagi foto diambil kemarin malam dari dalam mobil dengan pengawalan polisi). Saya rasa Masjid Istiqlal ada di salah satu foto ini," kata Romo Peter dalam keterangan unggahannya.

(Foto: X/@BishopComensoli)

Dalam keterangannya, dia menjelaskan kalau Masjid Istiqlal adalah tempat pertemuan lintas agama yang akan menjadi lokasi kunjungan Paus Fransiskus. Diyakini, bangunan berwarna hijau dan kuning yang memiliki desain arsitektur Timur Tengah itu dianggap sebagai Masjid Istiqlal.

Seperti diketahui, itu merupakan Pasar Tanah Abang yang memang memiliki desain arsitektur bangunan ala Timur Tengah. Itu merupakan sebuah pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara.

Unggahan yang dibagikan Romo Peter ini telah mencuri perhatian lebih dari 40 ribu warganet. Banyak dari warganet yang terhibur dengan pernyataan Romo Peter.