Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kocak! Uskup Agung Melbourne Salah Sebut Pasar Tanah Abang Jadi Masjid Istiqlal

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |17:41 WIB
Kocak! Uskup Agung Melbourne Salah Sebut Pasar Tanah Abang Jadi Masjid Istiqlal
Uskup Agung Melbourne, Australia, Peter Comensoli (Foto: Instagram/@archbishopcomensoli)
A
A
A

JAGAT maya diramaikan oleh unggahan Uskup Agung Melbourne, Australia, Peter Comensoli yang salah menyebut Pasar Tanah Abang menjadi Masjid Istiqlal. Sontak cuitan tersebut langsung dibanjiri komentar netizen Indonesia.

Unggahan Peter menjadi viral ketika ia mengunggah beberapa foto dalam akun X (Twitter) pribadinya, @BishopComensoli. Ini dibarengi dengan cuitan bahwa dirinya sudah sampai di Indonesia untuk ikut bersama Paus Fransiskus di Indonesia.

Tapi, cuitannya membuat netizen salah fokus karena Peter Comensoli menyebut Masjid Istiqlal. Sedangkan dalam unggahan fotonya tidak menunjukkan satupun bangunan Masjid Istiqlal, melainkan Pasar Tanah Abang, gedung-gedung perkantoran, dan kondisi jalan.

"Foto pertama di siang hari dari Jakarta, (dan satu lagi foto diambil kemarin malam dari dalam mobil dengan pengawalan polisi). Saya rasa Masjid Istiqlal ada di salah satu foto ini," kata Romo Peter dalam keterangan unggahannya.

Postingan Romo Peter Comensoli(Foto: X/@BishopComensoli)

Dalam keterangannya, dia menjelaskan kalau Masjid Istiqlal adalah tempat pertemuan lintas agama yang akan menjadi lokasi kunjungan Paus Fransiskus. Diyakini, bangunan berwarna hijau dan kuning yang memiliki desain arsitektur Timur Tengah itu dianggap sebagai Masjid Istiqlal.

Seperti diketahui, itu merupakan Pasar Tanah Abang yang memang memiliki desain arsitektur bangunan ala Timur Tengah. Itu merupakan sebuah pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara.

Unggahan yang dibagikan Romo Peter ini telah mencuri perhatian lebih dari 40 ribu warganet. Banyak dari warganet yang terhibur dengan pernyataan Romo Peter.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184665//calon_pelatih_timnas_indonesia_timur_kapadze_dijadwalkan_akan_salat_di_masjid_istiqlal_timurkapadze18-VJHG_large.jpg
Sosok Religius, Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Akan Salat di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174947//pedagang_tanah_abang-eXNZ_large.jpg
Kisruh Tarif Sewa, Pedagang JPM Tanah Abang Ancam Geruduk Kantor Sarana Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172779//pimpinan_majelis_rasulullah_saw_habib_nabiel_al_musawa-p3se_large.jpg
Di Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia, Habib Nabiel Dorong Doa Rutin untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164956//pasar_tanah_abang-lTxd_large.jpg
Tergerus Online, Ini 6 Strategi Menghidupkan Kembali Pasar Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161860//krar-6dGa_large.jpg
Tokoh Lintas Agama Bacakan Ikrar Bela Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161569//rekayasa_jalan-h6tD_large.jpg
Ada Acara Zikir Kebangsaan, Dishub Siapkan Rekayasa Lalin di Sekitar Masjid Istiqlal Besok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement