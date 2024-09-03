Sandiaga: Turis Afrika ke Bali Naik Signifikan Selama Indonesia-Africa Forum 2024

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengungkap dampak dari sektor pariwisata dari kegiatan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) dan Indonesia-Africa Forum 2024 yang digelar di Bali pada 1-3 September 2024.

Menurut Sandi, wisatawan mancanegara dari Afrika jumlahnya meningkat dari acara HLF dan IAF 2024. Forum ini kata dia, menjadi sarana promosi yang sangat efektif dalam memperkuat perekonomian kreatif Indonesia

“Kemarin BPS baru saja merilis data terakhir yang menunjukan kunjungan wisman dari Afrika ke Indonesia ini meningkat secara sifnigikan,” ujarnya di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Selasa (3/9/2024).

Ia menjelaskan kunjungan wisatawan dari Afrika ini didominasi dari negara Afrika Selatan yang totalnya mencapai 15 ribu wisatawan.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Mesir menduduki urutan kedua dari para wisatawan yang berkunjung ke Bali dalam forum ini. Kunjungan tersebut juga memberikan total spending yang lebih tinggi dari wisatawan mencanegara lainnya.

“Lama tinggalnya cukup panjang yaitu hampir 17 hari dan spending-nya adalah Rp38 juta mendekati USD2.500 dan ini di atas rata-rata dari wisatawan mancanegara lainnya,” paparnya.

Mantan Ketua Kadin ini menambahkan, para wisatawan memiliki sejumlah destinasi wisata favorit selama di Indonesia. Destinasi alam, pantai dan wisata religi masih mendominasi menjadi tempat yang disukai para wisman.