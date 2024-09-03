Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga: Turis Afrika ke Bali Naik Signifikan Selama Indonesia-Africa Forum 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |17:22 WIB
Sandiaga: Turis Afrika ke Bali Naik Signifikan Selama Indonesia-Africa Forum 2024
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengungkap dampak dari sektor pariwisata dari kegiatan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) dan Indonesia-Africa Forum 2024 yang digelar di Bali pada 1-3 September 2024. 

Menurut Sandi, wisatawan mancanegara dari Afrika jumlahnya meningkat dari acara HLF dan IAF 2024. Forum ini kata dia, menjadi sarana promosi yang sangat efektif dalam memperkuat perekonomian kreatif Indonesia

“Kemarin BPS baru saja merilis data terakhir yang menunjukan kunjungan wisman dari Afrika ke Indonesia ini meningkat secara sifnigikan,” ujarnya di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Selasa (3/9/2024).

Ia menjelaskan kunjungan wisatawan dari Afrika ini didominasi dari negara Afrika Selatan yang totalnya mencapai 15 ribu wisatawan. 

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno(Foto: dok. Kemenparekraf)

Mesir menduduki urutan kedua dari para wisatawan yang berkunjung ke Bali dalam forum ini. Kunjungan tersebut juga memberikan total spending yang lebih tinggi dari wisatawan mencanegara lainnya.

“Lama tinggalnya cukup panjang yaitu hampir 17 hari dan spending-nya adalah Rp38 juta mendekati USD2.500 dan ini di atas rata-rata dari wisatawan mancanegara lainnya,” paparnya.

Mantan Ketua Kadin ini menambahkan, para wisatawan memiliki sejumlah destinasi wisata favorit selama di Indonesia. Destinasi alam, pantai dan wisata religi masih mendominasi menjadi tempat yang disukai para wisman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188593//bonnie-lLmw_large.jpg
Profil Bonnie Blue, Bintang Film Dewasa Asal Inggris yang Ditangkap di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188522//viral-Myf6_large.jpg
Viral Aktris Porno Inggris Bonnie Blue Ditangkap saat Produksi Film Asusila Bersama 18 WNA di Bali, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187647//mnc_peduli-aktn_large.jpg
MNC Peduli dan Bali Children’s Project Dorong Minat Baca dan Kreativitas Anak di Ubud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3186951//park_seo_joon-6XsN_large.JPG
Park Seo Joon Asyik Liburan di Bali, Fans Auto Ingin Nyusul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/194/3186571//happy_salma-IxSv_large.jpg
Happy Salma Kini Bisnis Perhiasan, Eksplorasi Tradisi Bali 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182370//sandi-3hgL_large.jpg
Gandeng MNC Peduli, Sandiaga Uno Optimistis UMKM Desa Lebih Terpromosi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement