Kemenparekraf Gelar ICFest 2024 di Yogyakarta, Ajang Kolaborasi Industri Kreatif

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan menggelar International Creative Industry Conference and Festival (ICFest) 2024 untuk pertama kalinya di Gelanggang Inovasi Kreativitas (GIK), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya mengungkapkan, ICFest merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memamerkan dan mempromosikan berbagai sektor industri kreatif, yang meliputi permainan, aplikasi, animasi, film, musik, dan seni pertunjukan.

“ICFest diharapkan dapat menggerakkan ekosistem industri kreatif dan dapat menumbuhkan perekonomian,” ungkap Nia dalam The Weekly Brief With Sandi Uno yang berlangsung secara hybrid, Senin, 2 September 2024.

ICFest 2024 rencananya diselenggarakan pada 26-28 September 2024. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Rizki Handayani mengungkapkan ICFest 2024 diharapkan bisa menjadi wadah pertukaran pengetahuan, networking, business matching, kemitraan, dan kolaborasi berbagai industri ekonomi kreatif.

Hal ini dirancang untuk menghubungkan pelaku industri dengan investor sehingga berpotensi membuka peluang pertumbuhan bisnis.

“Kami juga ingin mengajak semua pihak untuk melihat ekosistem industri kreatif yang sangat besar dan ini juga mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian Indonesia,” ujar Rizki.

Rizki menjelaskan, pada periode 2025-2029 sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang akan didorong, oleh karena itu diperlukan pemahaman ekonomi kreatif ini dari segi ekosistemnya.

“Ekosistem ekonomi kreatif ini ada SDM-nya, ada product development-nya, ada RnD-nya, ada distribusi market, ada bagaimana posisi Indonesia di dunia luar dan tadi yang sangat penting adalah bagaimana pembiayaannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa akses pembiayaan masih menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi kreatif. Oleh karena itu dalam ICFest 2024 akan diundang stakeholder dari semua kalangan mulai dari pemerintah hingga perbankan untuk membahas kemudahan akses pembiayaan di sektor ekonomi kreatif.