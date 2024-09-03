Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Jenis Minyak Terbaik untuk Metode Memasak Deep Fried

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |21:30 WIB
5 Jenis Minyak Terbaik untuk Metode Memasak <i>Deep</i> <i>Fried</i>
Jenis Minyak Terbaik untuk Metode Memasak Deep Fried (Foto: Freepik)
A
A
A

METODE menggoreng dengan minyak banyak atau biasa disebut deep fried  merupakan teknik memasak yang populer untuk banyak jenis hidangan.

Nah, elemen utama dalam memasak dengan metode deep fried ini pastinya adalah minyak goreng yang tepat. Pemakaian minyak yang tepat menjadi kunci untuk menjaga rasa dan manfaat kesehatan dari makanan yang digoreng.

Dari sekian banyak jenis minyak, ada beberapa yang dinilai menjadi jenis minyak terbaik untuk dipakai deep fried. Melansir NDTV, Selasa (3/9/2024) berikut paparannya.

1. Minyak kepala murni: Dikenal karena stabilitasnya pada suhu tinggi, berkat kandungan lemak jenuhnya yang tinggi. Dengan titik asap sekitar 204 derajat Celcius, minyak ini tidak mudah rusak selama proses menggoreng, menjaga kualitas rasa dan manfaat kesehatannya.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

2. Minyak zaitun olahan: Minyak zaitun olahan dengan titik asap 240°C adalah pilihan yang lebih baik. Rasa netralnya membuatnya cocok untuk berbagai hidangan, ditambah lagi jenis minyak ini menyediakan lemak tak jenuh tunggal yang sehat.

 

Halaman:
1 2
      
