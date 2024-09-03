Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Tips Bikin Smoothie untuk Penderita Resistensi Insulin

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |19:27 WIB
5 Tips Bikin Smoothie untuk Penderita Resistensi Insulin
Tips Bikin Smoothie untuk Penderita Resistensi Insulin (Foto:Freepik)
A
A
A

PARA penderita resistensi insulin memang punya batasan untuk mengonsumsi makanan dan minuman dalam sehari-hari. Namun bukan berarti, tak bisa menikmati minuman enak. Salah satu contohnya smoothie.

Resistensi insulin tak harus menghalangi Anda menikmati smoothie favorit. Dengan beberapa penyesuaian yang tepat, smoothie bisa tetap menjadi pilihan sehat yang mendukung keseimbangan gula darah. Mengutip Food.NDTV, Selasa (3/9/2024) Berikut adalah lima tips dari ahli gizi Anusha Rodrigues dalam membuat smoothie untuk penderita resistensin insulin.

1. Pilih buah rendah karbohidrat:  Buah-buahan seperti beri, buah jeruk, dan apel adalah pilihan terbaik karena rendah karbohidrat dan gula. Selain itu, buah ini juga kaya serat dan antioksidan yang membantu menstabilkan kadar gula darah. Smoothie tetap nikmat tanpa menambahkan gula berlebih.

Buah buahan

2. Tambahkan protein dan lemak sehat: Protein dari Greel yoghurt, kacang-kacangan, atau bubuk protein, serta lemak sehat dari alpukat atau biji chia, bisa menjadi kunci mengelola resistensi insulin. Selain menambah rasa lezat, bahan-bahan ini membantu perut merasa kenyang lebih lama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174772//babe_haikal-6gGP_large.jpg
Produk Tak Bersertifikat Halal Akan Dinyatakan Ilegal Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170662//soda-eTOW_large.jpg
5 Minuman yang Wajib Dihindari saat Diet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/612/3139776//6_minuman_ini_dipercaya_ampuh_atasi_penuaan_kulit-HyP7_large.jpg
6 Minuman Ini Dipercaya Ampuh Atasi Penuaan Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/298/3137266//matcha_minuman_populer_dengan_segudang_manfaat_untuk_tubuh-VKel_large.jpeg
Matcha Minuman Populer dengan Segudang Manfaat untuk Tubuh, Salah Satunya Meredakan Stres
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement