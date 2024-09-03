5 Tips Bikin Smoothie untuk Penderita Resistensi Insulin

PARA penderita resistensi insulin memang punya batasan untuk mengonsumsi makanan dan minuman dalam sehari-hari. Namun bukan berarti, tak bisa menikmati minuman enak. Salah satu contohnya smoothie.

Resistensi insulin tak harus menghalangi Anda menikmati smoothie favorit. Dengan beberapa penyesuaian yang tepat, smoothie bisa tetap menjadi pilihan sehat yang mendukung keseimbangan gula darah. Mengutip Food.NDTV, Selasa (3/9/2024) Berikut adalah lima tips dari ahli gizi Anusha Rodrigues dalam membuat smoothie untuk penderita resistensin insulin.

1. Pilih buah rendah karbohidrat: Buah-buahan seperti beri, buah jeruk, dan apel adalah pilihan terbaik karena rendah karbohidrat dan gula. Selain itu, buah ini juga kaya serat dan antioksidan yang membantu menstabilkan kadar gula darah. Smoothie tetap nikmat tanpa menambahkan gula berlebih.

2. Tambahkan protein dan lemak sehat: Protein dari Greel yoghurt, kacang-kacangan, atau bubuk protein, serta lemak sehat dari alpukat atau biji chia, bisa menjadi kunci mengelola resistensi insulin. Selain menambah rasa lezat, bahan-bahan ini membantu perut merasa kenyang lebih lama.