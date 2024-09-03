Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jenna Ortega Tampil Ikonik dengan Dress Merah di Venice Film Festival

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |18:04 WIB
Jenna Ortega Tampil Ikonik dengan Dress Merah di Venice Film Festival
Tampilan Jenna Ortega di Festival Film Venice. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Jenna Ortega di Festival Film Venice berhasil mencuri perhatian banyak orang. Festival Film Venice ke-81 yang berlangsung di Venice, Italia, memang menjadi ajang para selebriti menampilkan gaya terbaik mereka. 

Di momen karpet merah tersebut, Jenna Ortega mengenakan gaun merah transparan dari Christian Dior. Dia juga tampil di sana untuk menghadiri pemutaran perdana "Beetlejuice 2". 

Jenna Ortega

Aktris 21 tahun pun terlihat anggun dengan gaun merah, yang memiliki detail korset berbentuk hati dan rok berlipit dramatis. Selain itu, ada juga detail tali bahu tipis dan potongan backless, yang memperkuat daya tariknya di karpet merah.

Sebagai pemeran Astrid Deetz dalam film ini, Jenna memukau dengan busana yang menonjolkan siluet tubuhnya. Untuk melengkapi penampilannya, ia mengenakan sepatu hak tinggi berwarna merah satin, menambah kesan glamor.

Halaman:
1 2
      
