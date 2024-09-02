Potret Terbaru Vanesha Prescilla, Makin Dewasa Milea Semakin Cantik Ya

BAGI pencinta film Dilan, pasti tidak asing dengan sosok Vanesha Prescilla. Ya, namanya dikenal publik lewat perannya sebagai Milea di film tersebut.

Sejak berhasil memerankan Milea di film tersebut, sosok Vanesha kerap menarik perhatian publik. Apalagi adik dari Sissy Priscillia ini memiliki paras yang cantik.

Vanesha sendiri aktif di media sosial membagikan outfitnya. Salah satunya adalah potret dia dengan gaya casual.

Pada postingannya itu, Vanesha memakai tanktop hitam dipadukan dengan celana denim. Dia juga membawa shoulder bag dari brand Louis Vuitton.

“Moonlit dreams and stardust wishes,” tulis Vanesha dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @vaneshaass.

Di foto tersebut Vanesha tampil flawless dengan makeup natural. Ia menggunakan warna soft yang membuat tampilan wajahnya lebih fresh.

Sementara itu rambut panjangnya ditata dengan model ponytail. Ia juga menambahkan sedikit poni samping.