HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ji Chang Wook Jadi Warlok di Blok M, Jalan-Jalan Cuma Pakai Kutang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |20:00 WIB
5 Potret Ji Chang Wook Jadi Warlok di Blok M, Jalan-Jalan Cuma Pakai Kutang
Potret Ji Chang Wook Pakai Kutang. (Foto: Instagram)
A
A
A

JI Chang Wook baru-baru ini sukses menjadi sorotan saat menghadiri fan meeting di Jakarta. Bagaimana tidak, aktor Korea Selatan (Korsel) ini sempat jalan-jalan ke Blok M menikmati suasana kota Jakarta sebelum menghadiri acara fan meeting. 

Momen ini pun ramai menjadi perbincangan para penggemar di media sosial. Pasalnya, sempat viral di media sosial saat Ji Chang Wook nongkrong di M Bloc hanya dengan menggunakan ‘kutang’. 

Nah, baru-baru ini, sang aktor rupanya turut mengunggah momen ketika dirinya sedang nongkrong di sekitar kota Jakarta. Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagram @jichangwook. 

Pakai kutang

Ji Chan Wook

Meskipun hanya mengenakan atasan kaos kutang berwarna putih, namun pesona seorang Ji Chang Wook selalu sukses memikat. Ia tampak membuat penampilannya jadi lebih modis dengan bawahan celana baggy jeans panjang. 

Duduk santai

Ji Chan Wook

Meski merupakan idola para penggemar K-pop di Indonesia, namun dalam potret ini, Ji Chang Wook tampak tampil ‘merakyat’ bak warga lokal. Ia terlihat duduk santai sambil menyilangkan kaki di pinggir jalan dan background tembok grafiti di belakangnya. 

Petakilan banget!

Ji Chan Wook

Selama jalan-jalan menikmati kota Jakarta, Ji Chan Wook banyak melakukan aksi random. Selain asyik nongkrong di beberapa spot, tingkahnya saat berfoto juga tak kalah ‘petakilan’!

 

Halaman:
1 2
      
