HOME WOMEN LIFE

Viral Chat Mesum Selebgram Laras Gartiana dengan Pacar Musisi Nabila R

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |18:05 WIB
Viral Chat Mesum Selebgram Laras Gartiana dengan Pacar Musisi Nabila R
Selebgram Laras Gartian. (Foto: Instagram)
A
A
A

MEDIA sosial tengah dihebohkan dengan dugaan perselingkuhan yang menimpa selebgram bernama Laras Gartiana. Beredar bukti chat dugaan dirinya menjadi selingkuhan seorang pria hingga chat mesumnya beredar luas.

Postingan itu viral setelah diungkap oleh musisi, Nabila R yang diduga sebagai kekasih dari pria yang disebut berselingkuh dengan Laras bernama Abi. Unggahan Nabila itu viral usai diunggah akun X, @2732gb.

“Gila, Larasnya Noe jadi selingkuhan,” tulis akun itu dikutip Senin (2/9/2024).

Isi postingan Nabila itu menampilkan sederet bukti dugaan perselingkuhan Laras dengan Abi. Nabila bahkan membongkar isi chat mesum yang diduga dilakukan Laras dan Abi.

“Versi disensor ya,” tulisnya.

Chat Mesum

Setelah bukti-bukti itu terungkap, Laras diduga menghubungi Nabila dan meminta seluruh unggahan tersebut di-takedown. Laras mengatakan hal itu bisa mengganggu pekerjaannya hingga berdampak pada keluarganya.

“Guysss Abi dan Laras grup call gw katanya minta di-takedown soalnya Laras kerjaannya di Instagram, katanya gw jahat kalo gw ga takedown,” tulis Nabila.

Nabila pun begitu geram mengungkap dugaan perselingkuhan yang dilakukan Laras bersama kekasihnya. Ia mengaku jatuh sakit usai mengetahui digaan perselingkuhan mereka.

“Gue capek, dua hari ini sakit dan muntah-muntah. Gue ga punya energi buat ceritain lengkapnya, kan kalian terka sendiri aja ya mereka ngapain aja. Gue tau kalian pinter. Jangan fitnah, jangan pojokkin ceweknya aja ya. Dua duanya salah,” ungkap Nabila.

 

