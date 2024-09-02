Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Sahil Singh, Kurir Paket yang Kini Jadi Model Fesyen Profesional

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |18:30 WIB
Kisah Sahil Singh, Kurir Paket yang Kini Jadi Model Fesyen Profesional
Kisah Sahil Singh, Pengantar Paket yang Kini Jadi Model Fesyen Profesional (Foto: Times of India)
NASIB dan peruntungan setiap orang memang tidak ada yang bisa menduga. Dalam waktu singkat, kehidupan seseorang bisa berubah 180 derajat.

Contohnya seperti kisah pengalaman yang dialami seorang pemuda di India Bernama Sahil Singh. Ia masuk pemberitaan media, karena  menarik perhatian banyak orang dengan perjalanan hidupnya yang luar biasa.

Bagaimana tidak, Sahil yang awalnya hidup sederhana dengan pekerjaan sebagai tukang antar alias kurir paket dari perusahaan jasa bernama Swiggy, kini  bertranformasi menjadi model fesyen profesional. Transformasi inspiratif kehidupan Sahil ini terekam dalam video Instagram yang viral, sudah mendapat lebih dari 4 juta kali penayangan.

Mengutip Times of India, Senin (2/9/2024) sebelum terjun ke dunia hiburan, Sahil menjalani berbagai pekerjaan yang berbeda-beda, mulai dari pernah bekerja dua tahun sebagai kurir paket, koki di gerai Burger King di Maharashtra selama satu tahun, dan karyawan di sebuah toko kelontong selama delapan bulan.

Foto: Instagram @fashiontipssahil
Foto: Instagram @fashiontipssahil

Meski pun pekerjaan-pekerjaan tersebut menuntut, Sahil tidak pernah menyerah dan terus mencari peluang yang lebih baik.

Titik balik dalam kariernya terjadi ketika ia memutuskan untuk mengejar dunia modeling, sebuah bidang yang selalu menarik perhatiannya. Dedikasi dan kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil ketika ia mulai mendapatkan job di dunia modeling. Kesuksesannya di industri mode membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dan berhasil di bidang yang baru.

 

