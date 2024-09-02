Advertisement
HOME WOMEN LIFE

100+ Pantun Buat Pacar Salting

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |06:46 WIB
100+ Pantun Buat Pacar Salting
100+ Pantun Buat Pacar Salting (Foto: Freepik)
A
A
A

REKOMENDASI 100+ pantun buat pacar salting menarik untuk dikulik. Apalagi  mengungkapan rasa cinta dengan pantun memang terlihat berbeda.

Tentunya pesan yang disampaikan melalui sekumpulan bait pantun memang terasa indah, namun harus benar-benar dipikirkan dengan konsentrasi tinggi.

Berikut 100+ pantun buat pacar salting: 

1. Ibu berduet dengan Bang Roma. Cintaku awet dan tahan lama.

2. Batu kapur tidak berbau. Cuma senyummu yang aku mau.

3. Bawa sepeda menonton wayang. Di dalam dada tersimpan sayang.

4. Pohon sagu, pohon meranti. Cinta padamu takkan terganti.

5. Bermain bola harus dioper. Kasih sayangmu buatku baper.

6. Ada bakmi di atas koper. Love me forever!

7. Daging empuk dicampur udang. Senyum manismu buatku berdendang.

Pasangan Kekasih

8. Bawa kertas dua rim. You are my dream.

9. Ikan hiu makan kubis. I love you nggak habis-habis.

10. Buah duku ada di taman. Cinta suciku sepanjang zaman.

11. Main gitar tak ada senar. Matamu indah berbinar-binar.

12. Satu tambah satu sama dengan dua. Aku sama kamu cinta sampai tua.

13. Odong odong bertalu talu. Kapang dong kita ke penghulu?

14. Adik Ayu petik selasih. I love you kasih.

15. Angin berlalu berhembus pelan. Kasih sayangmu seteduh rembulan.

16. Pergi ke hutan membawa buku. Kamu memang cinta suciku.

17. Ikan hiu, ikan pacet. I miss you my sweety heart.

18. Ada gula ada semut. Hatimu lembut, senyummu imut.

19. Naik rakit, membeli jamu. Lagi sakit, obatnya cuma kamu.

20. Dataran rendah ada gumpalan. Kamu indah ibarat rembulan.

21. Bunga edelweiss, bunga lavender. I love you always and forever.

22. Ada sampan membawa tinta. Dia tampan sungguh ku cinta.

23. Rumah Prancis berjendela kaca. Salam manis buat yang baca.

24. Kue direbus di desa Mandar. Rasa sayangku takkan pudar.

25. Ada gendang beraneka jenis. Makin dipandang semakin manis.

26. Ada gula ada semut

Kamu lucu seperti marmut.

27. Selembar batik terlihat lebar. Dinda cantik gimana kabar?

28. Buah mangga buah kweni. Mohon terima cintaku ini.

29. Nenek renta membawa toga. Ku jatuh cinta tanpa diduga.

30. Daun randu terbelit benalu. Jauh merindu, ketemu malu.

 

