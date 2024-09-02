Viral Maba Kena Prank Senior Pura-Pura Jadi Dosen, Langsung Didoakan Netizen: Semoga Beneran

MOMEN menjadi mahasiswa baru (Maba) tentu menjadi hal yang tak terlupakan. Menjadi pengalaman berkesan dengan segala kejadian tak terduga, salah satunya yang dialami oleh para mahasiswa dalam video yang diunggah akun TikTok @namanyadaniiiiiiii pada Rabu, 28 Agustus 2024 lalu.

Sebab, sekelompok mahasiwa tersebut mendapat prank dari sesama mahasiswa yang menyamar menjadi dosen. Pria tersebut tampil dengan begitu meyakinkan, mengenakan batik dan menenteng tas layaknya dosen yang siap masuk kelas untuk mengajar.

Pria tersebut mulanya memasuki kelas dengan penuh wibawa, menyapa para mahasiswa baru yang asyik mengobrol.

Pria yang menyebut dirinya sebagai dosen tersebut mengaku bahwa di hari itu dirinya pertama kali datang ke kelas tersebut karena dosen yang biasa mengajar, berhalangan hadir.

Melihat pria tersebut yang menenteng tas langsung duduk di meja dosen, para mahasiswa yang tadinya asyik mengobrol bergegas kembali ke tempat duduk masing-masing, bersiap mendengarkan materi dari dosen tersebut.

"Semester berapa ini?" tanya pria yang menyamar sebagai dosen

"Semester satu," jawab seisi kelas

"Dosennya siapa?" tanyanya lagi.

"Pak Sadiani,"

"Saya menggantikan pak Sadiani sementara," jawab dosen tersebut sembari duduk di kursi depan kelas.