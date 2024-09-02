Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Maizura dengan Korean Outfit, Bikin Gemas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |06:06 WIB
Potret Maizura dengan Korean Outfit, Bikin Gemas
Penyanyi Cantik Maizura. (Foto: Instagram)
MAIZURA adalah salah satu artis Tanah Air yang namanya tengah naik daun. Dia mengawali karier lewat ajang pencarian bakat The Voice Indonesia.

Perempuan 24 tahun itu kini juga aktif di dunia akting dengan membintangi beberapa judul film dan FTV. Selain berbakat, Maizura juga memiliki paras cantik dan menawan, tak heran bila penampilannya selalu jadi sorotan.

Seperti belum lama ini, Maizura mengunggah fotonya di Instagram dengan Korean Outfit. Dia pose dengan beberapa gaya. Berikut ulasannya dari Instagram @maiiizura. 

Selalu tampil stylish
Maizura
Perempuan kelahiran Makassar itu banyak membagikan potret dirinya di Instagram. Dia selalu sukses memadu padankan outfitnya yang bikin gayanya makin kece. 

“Cantiknya,” kata @athayya***

Foto OOTD
Maizura
Potret Maizura memanerkan OOTD, dia tampil kece dengena Korean outfit. Dalam foto itu dia memakai inner putih dipadukan drngan blazer dan mini skirt. Dia menambahkan sneakers warna putih. Gayanya kece abis. 

Menambahkan aksesori
Maizura
Pada tampilannya ini, Maizura menambahkan aksesori anting dan juga kalung. Maizura pose berlutut sambil memamerkan akseori yang dipakai. Pose dengan wajah menyamping, pipi tirusnya begitu terlihat.

“Beautiful,” ucap @harry***

 

