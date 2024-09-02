Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Foto Selfie Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho, Pamer Kemesraan Setiap Pertemuan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |04:03 WIB
Foto Selfie Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho, Pamer Kemesraan Setiap Pertemuan
Potret Mesra Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho. (Instagram)
AURELIE Moeremans saat ini tengah dimabuk asmara dengan kekasihnya Tyler Bigenho. Meskipun terpisahkan oleh jarak, tapi keduanya tetap bisa mesra di berbagai kesempatan. 

Melalui postingannya di Instagram, Aurelie banyak membagikan momen kebersamaan dengan sang pacar yang berprofesi sebagai dokter itu. Seperti pada postingan terbaru Aurelie yang membagikan foto selfie dia dan sang pacar. 

Saat ini keduanya tengah menikmati liburan di California, Amerika Serikat. Pada foto tersebut keduanya kompak memakai baju putih. Namun Aurelie mengaku dirinya tidak janjian untuk memakai baju dengan warna yang sama.

Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho

"Hi twin @drtylerbigenho. Mana bajunya matching lagi (gak sengaja!)," tulis Aurelie dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @aurelie, Minggu (1/9/2024).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
