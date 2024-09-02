Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Berikut Base Makeup yang Mengandung Skincare dan Fungsinya!

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |14:55 WIB
Di zaman sekarang, sudah banyak makeup yang mengandung skincare, mulai dari lipstik hingga base makeup. Produk base makeup yang mengandung skincare adalah produk kecantikan yang diformulasikan untuk menyamarkan noda-noda hitam, bekas jerawat, sekaligus memberikan manfaat perawatan kulit. 

Apa saja fungsi base makeup yang memiliki kandungan skincare? Simak penjelasannya berikut ini:

1. Memudahkan Skincare Routine

Base makeup yang memiliki kandungan skincare bisa mempermudah skincare routine kalian. Terutama, ketika kalian sedang terburu-buru untuk pergi ke kantor atau acara dadakan lainnya. Cukup dengan satu produk aja, kalian sudah bisa mendapatkan manfaat makeup dan perawatan kulit sekaligus.

2. Melindungi Kulit

Banyak base makeup yang mengandung SPF, berfungsi untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV. Selain itu, kandungan seperti antioksidan dan vitamin dapat membantu melindungi kulit dari polusi dan radikal bebas.

3. Melembabkan Kulit

