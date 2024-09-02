Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Ungkap Bahaya Merokok Setelah Makan, Kenali Dampaknya!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |14:00 WIB
Dokter Ungkap Bahaya Merokok Setelah Makan, Kenali Dampaknya!
Bahaya merokok sesudah makan. (Foto: Freepik.com)
KEBIASAAN merokok bisa memicu banyak risiko kesehatan dan penyakit yang dapat menyerang tubuh. Seperti diketahui, rokok mengandung banyak zat beracun yang bisa berbahaya untuk kesehatan tubuh.

Melansir Australian Government Department of Health and Aged Care, dalam waktu 10 detik setelah Anda menghisap rokok, zat kimia beracun dalam asap tembakau ini akan mencapai otak, jantung, dan organ tubuh lainnya. Merokok pun membahayakan hampir seluruh bagian tubuh Anda dan meningkatkan risiko berbagai penyakit.

Selain itu, para perokok pun sering kali melakukan kebiasaan buruk yakni merokok setelah makan. Padahal, kebiasaan itu juga makin berbahaya dan meningkatkan risiko berbagai penyakit dan juga buruk bagi masyarakat sekitar.

Merokok

Bahaya merokok setelah makan ini diungkap oleh dr. Dion Haryadi, PN1, CHC, AlFO-K. Melalui Instagram-nya, @dionharyadi, ia mengatakan merokok setelah makan bisa berakibat buruk pada pencernaan.

“Saat sistem pencernaan lagi aktif-aktifnya, kalau kamu merokok, maka nikotin pada rokok dapat ikut terserap dan mengganggu proses pencernaan ini,” kata dr. Dion dikutip Senin 2 September 2024.

Melansir Yovan Longevity Resort, kebiasaan merokok setelah makan ini memang akan berdampak pada pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan Anda. Orang yang terbiasa merokok setelah makan dapat menghalangi penyerapan vitamin dan mineral dari makanan yang dikonsumsi.

Selain itu, dr. Dion juga mengungkap tubuh perokok akan lebih sulit menyerap gizi dari makanan ketimbang mereka yang tidak merokok.

Halaman:
1 2
      
