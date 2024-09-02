Ogah Makan Kencur, Ini Cara Unik Risa Amel KDI Jaga Kualitas Suara

PEDANGDUT Risa Amel KDI memiliki trik sendiri untuk menjaga kualitas suaranya. Sebagai seorang penyanyi dangdut, menjaga suara dan cengkok merupakan hal penting baginya.

Salah satu yang dilakukan Risa adalah menjaga asupan untuk melindungi pita suaranya. Penyanyi jebolan Kontes Dangdut Indonesia (KDI) ini mengatakan dirinya perlu mengurangi mengonsumsi air es.

“Beda-beda orang ya, kalau aku makan minyak, gorengan atau makanan pedes itu aman. Tapi kalau (minum) es, itu ngaruh banget ke suara aku, jadi ngurangin banget,” kata Risa kepada MNC Portal Indonesia, beberapa waktu lalu.

Risa mengatakan air es sangat mempengaruhi kualitas suaranya. Bila terlalu banyak, suara Risa menjadi serak sehingga perlu dikurangi. Tak hanya air es, jam tidur dan istirahat yang cukup juga bisa berdampak pada kualitas suaranya. Untuk itu, Risa perlu menjaga pola hidup agar bisa memertahankan aset suara yang merdu.