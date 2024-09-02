Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Imbas Kasus Dokter Aulia Risma, Dekan Undip Diberhentikan Sementara dari RSUP dr Kariadi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |19:43 WIB
Imbas Kasus Dokter Aulia Risma, Dekan Undip Diberhentikan Sementara dari RSUP dr Kariadi
Dekan FK Undip dr Yan Wisnu Prajoko saat jumpa wartawan, (Foto: Eka S/MPI)
A
A
A

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu diberhentikan sementara dari posisinya sebagai dokter spesialis onkologi di RSUP dr Kariadi. Keputusan tersebut menyusul dugaan aksi perundungan yang membuat seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Undip bunuh diri.

Pemberhentian sementara tersebut berdasarkan surat nomor KP.04.06/D.X/7465/2024 perihal penghentian sementara aktifitas klinis yang ditujukan kepada Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes, Sp.B, Supsp.Onk(K) yang juga Dekan FK Undip.

Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama RSUP Dr Kariadi Semarang dr Agus Akhmadi, M.Kes tertanggal 28 Agustus 2024.

Dalam surat tersebut tertulis, "Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor TK.02.02/D/44137/2024 tanggal 14 Agustus 2024 hal Pemberhentian Program Anestesi Universitas Diponegoro di RS Kariadi dan berdasarkan dugaan kasus perundungan pada PPDS Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif".

"Bersama ini disampaikan bahwa aktivitas klinis saudara sementara dihentikan untuk menghindari konflik kepentingan sampai dengan proses penanganan kasus tersebut selesai dilakukan," katanya.

Hal itu, artinya penangguhan atau penghentian sementara praktik dokter Yan Wisnu di RSUP dr Kariadi merupakan buntut dari meninggalnya mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dokter Aulia Risma Lestari yang masih dalam proses investigasi.

Sempat buka suara terkait dugaan pemalakan dr Aulia Risma

Dekan Undip, dr. Yan Wisnu Prajoko, sempat menyampaikan tanggapannya terkait investigasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menemukan adanya dugaan pemalakan terhadap dr. Aulia Risma Lestari (ARL) saat bertugas di RSUP dr. Kariadi dan menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Undip.

Dugaan pemalakan ini diduga melibatkan jumlah uang hingga puluhan juta rupiah. dr. Aulia Risma Lestari sendiri meninggal dunia pada 12 Agustus 2024, dengan dugaan perundungan menjadi salah satu faktor penyebab kematiannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/481/3096330/deretan_konten_viral_dokter_azmi_fadhlih_sebelum_meninggal_dunia_menghibur_dan_mengedukasi_netizen-tMHF_large.jpg
Deretan Konten Viral Dokter Azmi Fadhlih Sebelum Meninggal Dunia, Menghibur dan Mengedukasi Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/481/3096283/meninggal_mendadak_dokter_azmi_fadhlih_tak_pernah_keluhkan_penyakit_yang_serius-OTLI_large.jpg
Meninggal Mendadak, Dokter Azmi Fadhlih Tak Pernah Keluhkan Penyakit yang Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/481/3096275/dokter_amzmi_meninggal_dunia_mendadak_di_usia_35_tahun_keluarga_penyebabnya_aneurisma-lxcd_large.jpg
Dokter Azmi Meninggal Dunia Mendadak di Usia 35 Tahun, Keluarga: Penyebabnya Aneurisma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/481/3096268/5_fakta_dokter_azmi_fadhlih_meninggal_dunia_sakit_kepala_dan_dimakamkan_di_bandung-Pc07_large.jpg
5 Fakta Dokter Azmi Fadhlih Meninggal Dunia, Sakit Kepala dan Dimakamkan di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/481/3058197/wamenkes-ungkap-ada-300-kasus-perundungan-di-ppds-UWlYRvo4te.jpg
Wamenkes Ungkap ada 300 Kasus Perundungan di PPDS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/481/3058122/riwayat-pendidikan-dokter-yan-wisnu-dekan-fk-undip-yang-diberhentikan-WDExWqYhLs.jpg
Riwayat Pendidikan Dokter Yan Wisnu Dekan FK UNDIP yang Diberhentikan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement