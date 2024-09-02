Ngeluh Harga Makanan Mahal, Turis Inggris Ini Kapok Pelesiran ke Turki

Turis Inggris keluhkan mahalnya harga makanan di Turki (Foto: TikTok/@HayleyDuffy_)

SEORANG wanita membagikan pengalamannya di mana ia terkejut dengan harga makanan di bandara Turki. Mahalnya harga makanan itu seketika membangkitkan emosinya hingga mengunggah video ke platform TikTok.

Melansir Express, traveler wanita bernama Hayley Duffy itu mengaku terkejut dengan harga makanan di Bandara Dalaman, Turki. Label harga yang terlihat mahal pun dijadikan bahan lelucon olehnya.

"Harga makanan di Bandara Dalaman hanya lelucon. Tunggu dulu, 20 euro (Rp342 ribu) untuk seperempat pon. 20 euro," kata Duffy dalam klip yang telah disukai lebih dari 7.000 kali.

Seseorang berkomentar; "Saya mengeluarkan biaya 120 pound (Rp2,4 juta) untuk kami berlima membeli McDonald's,"

(Foto: TikTok/@HayleyDuffy_)

Yang lain ikut menulis; "Saya telah pergi ke Turki selama 20 tahun. Ini adalah tahun terakhir saya. Sungguh gila di sana," kritik yang lain.

"Bandara tersayang di dunia," sindir seseorang.

Sementara itu, seseorang menyebut bahwa banyak bandara yang memiliki harga sama mahalnya dengan harga yang ditemui Duffy.

Peristiwa ini terjadi setelah wisatawan mengklaim bahwa Turki akan menjadi kosong dalam beberapa tahun ke depan karena harga-harga yang melonjok tajam pada destinasi liburan populer. Video mulai bermunculan di TikTok, menunjukkan bahwa negara ini memang sedang sepi pelancong pada musim panas ini.