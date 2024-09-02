Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ngeluh Harga Makanan Mahal, Turis Inggris Ini Kapok Pelesiran ke Turki

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |14:32 WIB
Ngeluh Harga Makanan Mahal, Turis Inggris Ini Kapok Pelesiran ke Turki
Turis Inggris keluhkan mahalnya harga makanan di Turki (Foto: TikTok/@HayleyDuffy_)
A
A
A

SEORANG wanita membagikan pengalamannya di mana ia terkejut dengan harga makanan di bandara Turki. Mahalnya harga makanan itu seketika membangkitkan emosinya hingga mengunggah video ke platform TikTok.

Melansir Express, traveler wanita bernama Hayley Duffy itu mengaku terkejut dengan harga makanan di Bandara Dalaman, Turki. Label harga yang terlihat mahal pun dijadikan bahan lelucon olehnya.

"Harga makanan di Bandara Dalaman hanya lelucon. Tunggu dulu, 20 euro (Rp342 ribu) untuk seperempat pon. 20 euro," kata Duffy dalam klip yang telah disukai lebih dari 7.000 kali.

Seseorang berkomentar; "Saya mengeluarkan biaya 120 pound (Rp2,4 juta) untuk kami berlima membeli McDonald's," 

Harga Burger di Bandara Turki(Foto: TikTok/@HayleyDuffy_)

Yang lain ikut menulis; "Saya telah pergi ke Turki selama 20 tahun. Ini adalah tahun terakhir saya. Sungguh gila di sana," kritik yang lain. 

"Bandara tersayang di dunia," sindir seseorang.

Sementara itu, seseorang menyebut bahwa banyak bandara yang memiliki harga sama mahalnya dengan harga yang ditemui Duffy. 

Peristiwa ini terjadi setelah wisatawan mengklaim bahwa Turki akan menjadi kosong dalam beberapa tahun ke depan karena harga-harga yang melonjok tajam pada destinasi liburan populer. Video mulai bermunculan di TikTok, menunjukkan bahwa negara ini memang sedang sepi pelancong pada musim panas ini. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/25/3185071//muslim_traveler-xOWN_large.jpg
Hong Kong hingga China Mulai Terapkan Muslim Friendly Traveler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/25/3183306//arab_saudi-ZH4e_large.jpg
Gelar Travel Fair di Jakarta, Ini 7 Destinasi Wisata Unggulan Arab Saudi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183118//pesawat_hercules_turki-EGyr_large.jpg
Pesawat Hercules Militer Turki Jatuh di Georgia, 20 Tentara Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183039//wali_kota_istanbul_yang_juga_tokoh_oposisi_ekrem_imamoglu-g8rZ_large.jpeg
Tokoh Oposisi Turki Dituntut Hukuman 2.000 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182991//ilustrasi-DA2B_large.jpg
Pesawat Militer Turki Membawa 20 Orang Jatuh di Georgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182405//ilustrasi-ADiV_large.jpg
Kebakaran Gudang Parfum Turki Tewaskan 6 Orang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement