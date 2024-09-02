Daftar Jenama Indonesia yang Bakal Hadir di New York Fashion Week Spring-Summer 2025

PERGELARAN New York Fashion Week Spring Summer 2025 akan segera dihelat dalam waktu dekat, tepatnya pada 6-11 September 2024 mendatang. Seperti pada perhelatan sebelumnya, Indonesia selalu mendapatkan kesempatan emas untuk bisa unjuk gigi dalam salah satu ajang fashion terbesar di dunia tersebut.

Rencananya, akan ada sejumlah jenama dan desainer ternama Tanah Air yang akan unjuk gigi di NYFW Spring/Summer 2025 lewat platform Indonesia Now.

Seperti diketahui, Indonesia Now merupakan platform bagi para pelaku industri fashion indonesia. Khususnya, yang ingin mempromosikan rumah modenya di industri fashion dunia, dengan tujuan pemasaran dalam negeri atau yang memang ingin mencari peluang di pasar dunia.

Indonesia Now sudah mendapatkan tempat khusus di Industri Fashion dunia, karena bergabung dengan NYFW The Shows yang merupakan wadah resmi New York fashion Week. Nah, berikut sejumlah desainer dan jenama yang akan unjuk gigi di perhelatan NYFW Spring/Summer 2025.

Aden

Aden, salah satu brand fashion muslim Indonesia akan membawakan total 10 koleksi ke NYFW 2025, melalui koleksi terbaru ‘Sagara Bawana’ yang mengusung tema yang indah dan mendalam.

Dalam bahasa Jawa, ‘Sagara Bawana’ berarti ‘Laut Bumi’, yang mencerminkan hubungan simbiotik antara dua kekuatan alam, dengan menampilkan elemen laut seperti terumbu karang, ombak, dan biota laut yang menakjubkan.

Desain koleksi ini memadukan warna-warna lembut dan cerah, mulai dari putih awan dan laut hingga oranye hangat saat matahari terbenam. Motif jaring-jaring nelayan melambangkan pencarian rezeki dan kehidupan, sementara sentuhan layering tegas memberikan kesan kekuatan dan kedalaman yang dramatis.

“Ada 10 koleksi yang akan kita bawakan. Tentang laut dan bumi. Cuttingan lebih ke fashion muslim ya,” ujar sang desainer, Pratiwi Anggraeni, saat diwawancara MNC Portal usai jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta.

“Mungkin tahun lalu, koleksi saya cenderung terlihat muslim banget. Mereka mungkin tidak punya bayangan bagaimana dipakai kalau tidak berhijab. Kalau sekarang lebih saya tonjolkan, ini loh baju muslim juga bisa kalian pakai untuk tanpa hijab,” sambungnya .

Seyvia Charis X Rianty Batik (Jewelry by Semar Nusantara)

Desainer Seyvia Charis berkolaborasi dengan Rianty Batik dan Jewelry by Semar Nusantara untuk menghadirkan koleksi ‘Nusantara’ di NYFW Spring/Summer 2025 nanti.

Setiap perhiasan dalam koleksi ini bukan sekadar aksesori, melainkan sebuah jendela yang membuka kita pada keindahan dan keagungan alam Indonesia.

Terinspirasi oleh tiga elemen fundamental, bumi, air, dan udara, setiap desain adalah sebuah puisi visual yang menceritakan kisah tentang kehidupan yang berdenyut.

Bayangkan pola batik bunga yang mekar sempurna, merepresentasikan keindahan alam yang subur. Atau pola kawung yang elegan, melambangkan keselarasan dan keseimbangan.

Dengan mengadopsi karakter-karakter ikonik seperti burung Garuda, simbol keberanian dan kebebasan, serta Gunung Merapi, yang menjadi saksi bisu sejarah dan spiritualitas, koleksi ini membawa kita pada perjalanan yang tak terlupakan.

“Inspirasinya kita dari tiga elemen utama di kehidupan manusia. Yaitu, air, tanah, udara. Untuk air kita ambilnya motif kawung, lalu motif udaranya ambil motif megamendung, dan untuk tanahnya kita ambil motif bunga,” ujar Seyvia, saat diwawancara.