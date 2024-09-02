THE VOW Exclusive Wedding Showcase Siap Digelar di Aryaduta Menteng Jakarta

Jakarta-Mengundang Anda para calon pengantin untuk datang ke tempat paling strategis di jantungnya Jakarta @aryadutamenteng. THE VOW Exclusive Wedding Showcase 7 – 8 September 2024, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 di The Grand Ballroom #AryadutaMenteng terbuka untuk umum.

Didukung sepenuhnya oleh penyelenggara pernikahan terpercaya yaitu Cantik Event Organizer. yang telah mengumpulkan para ahli dibidangnya agar Anda bisa langsung menemui mereka di satu tempat tanpa harus bepergian ke tempat yang lain.

Kami memastikan Anda bisa menjelajahi keajaiban indahnya dunia pernikahan dan rujukan para pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan atau acara sejenisnya.

Dapatkan kesempatan memenangkan 2 tiket pesawat udara Jakarta – Bali – Jakarta untuk dua orang dan menginap dua malam di Hotel Aryaduta Bali juga puluhan hadiah menanti anda khusus yang deal di acara pameran ini.

Nikmati kemudahan dan keuntungan tambahan dari Bank Mandiri, dengan Power Buy, Cicilan 0 persen atau Power Installment, Cicilan dengan bunga yang ringan. Cicilan ringan dengan bunga yang menarik, Merchandise dan juga penukaran Llivin’ Poin Mandiri.

Konfirmasi kedatangan dan juga kebutuhan lainnya, silakan menghubungi kami 0811-998-587

(Fitria Dwi Astuti )