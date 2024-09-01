Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Hari Digelar, Nilai Transaksi di Pameran Kriyanusa 2024 Tembus Rp20,2 Miliar!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |18:30 WIB
Nilai Transaksi di Pameran Kriyanusa 2024 Tembus Rp20,2 Miliar (Foto: MPI/ Syifa)
PAMERAN kriya terbesar di Indonesia bertajuk Kriyanusa 2024 sukses digelar. Acara yang berlangsung mulai tanggal 28 Agustus hingga hari ini, Minggu 1 September 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).

Pameran Kriyanusa 2024 sendiri menampilkan 440 Brand Kriya dari seluruh Indonesia. Wakil Ketua Panitia Kriyanusa 2024, Liza Thohir mengatakan pihaknya merasa senang terselanggaranya pameran ini.

Dia melihat selama lima hari ke belakang, antusias pengunjung luar biasa. 

Pameran kriyanusa 2024 (MPI/ Syifa)
Pameran kriyanusa 2024 (MPI/ Syifa)

“Kami sangat gembira dengan hasil pameran selama lima hari ini, berdasarkan data hingga siang hari ini pukul 12.00 WIB, dapat informasi jumlah pengunjung sebanyak 52.800 orang,” ujar Liza Thohir dalam sambutannya, Minggu (1/9/2024)

 

Halaman:
1 2
      
