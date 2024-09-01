Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Generasi Alpha Rentan Alami Gangguan Konsentrasi, Bagaimana Mencegahnya?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |17:08 WIB
Generasi Alpha Rentan Alami Gangguan Konsentrasi, Bagaimana Mencegahnya?
Generasi Alpha Rentan Alami Gangguan Konsentrasi (Foto:Freepik)
DI era digital  yang terus berkembang dengan cepat seperti sekarang ini, tantangan dan peluang dalam membesarkan anak-anak telah mengalami perubahan signifikan. Misalnya saja anak-anak Generasi Alpha, yang kebanyakan merupakan anak-anak dari para millennial, kini memiliki akses informasi yang jauh lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya.

Hal ini tentunya dapat ditafsirkan sebagai tantangan,  karena ditakutkan dapat membangun ketergantungan terhadap penggunaan gadget, serta membangun rentang fokus (attention span) yang pendek.

Psikolog Pendidikan, Kara Handali, M.Psi menjelaskan dengan perkembangan teknologi ini membuat anak-anak generasi alpha rentang mengalami gangguan kosentrasi atau tidak fokus.

“Bisa disebabkan oleh genetik dari proses kehamilan yang sering mengalami stres, berhubungan dengan gangguan,” jelas Kara Handali saat ditemui dalam acara pembukan EduALL Junior baru-baru ini.
 

“Misalnya anak-anak punya kebutuhan sensorinya belum matang jadinya berpengaruh pada kemampuan mereka buat fokus,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
