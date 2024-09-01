Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tahun 2050 Jumlah Lansia di Indonesia Diprediksi Capai 20 Persen, Ini yang Harus Dipersiapkan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |14:00 WIB
Tahun 2050 Jumlah Lansia di Indonesia Diprediksi Capai 20 Persen, Ini yang Harus Dipersiapkan
Lansia di Indonesia Diprediksi Capai 20 Persen (Foto: LifestyleMemory/Freepik)
SAAT ini Indonesia memasuki fase ageing population, artinya proporsi penduduk lanjut usia (lansia) yang semakin meningkat. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia pada 2023, hampir 12 persen atau sekitar 29 juta penduduk Indonesia sudah masuk kategori lansia.

Peneliti Senior Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Sri Moertiningsih Adioetomo,PhD mengungkap bahwa penduduk lansia di Indonesia diperkirakan akan mencapai 20 persen atau sekitar 50 juta jiwa lansia di 2050.


Seiring bertambahnya usia, Prof Sri mengatakan yang Namanya lansia akan mengalami penurunan kapasitas fungsional yang diperparah oleh penyakit tidak menular akibat gaya hidup tidak sehat sejak dini.

lansia olahraga

“Telinga sudah tidak dengar, suka lupa dan lain-lain. Belum lagi lifestyle yang tidak sehat, merokok, tidak olahraga, makanan yang tidak seha,” ujar Prof Sri dalam acara Enam Dekade Lembaga Demografi FEB UI: Generasi Silver Aktif dan Sejahtera di Indonesia Emas 2045, baru-baru ini.
 

Kemudian itu kalau lansia menjadi disable karena ada stroke, diabet, penyakit jantung koroner," jelasnya lagi.

 

