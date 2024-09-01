Advertisement
HOME WOMEN LIFE

UGM Trail Run: Donasi Sekaligus Tingkatkan Kesehatan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |10:47 WIB
UGM Trail Run: Donasi Sekaligus Tingkatkan Kesehatan
UGM Trail Run: Donasi Sekaligus Tingkatkan Kesehatan (Foto: MPI/ Fadli Ramadhan)
A
A
A

UNIVERSITAS Gadjah Mada (UGM) bersama dengan Kagama (Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada bakal menggelar event maraton bertajuk "UGM Trail Run" di Kaliurang, Yogyakarta, pada 6 Oktober mendatang.

Sebelum event tersebut, penyelenggara menggelar acara Road to UGM Trail Run  di hari ini, Minggu (1/9/2024) sebagai kampanye kepada peserta.

Wakil Ketua 1 Kagama Budi Karya Sumadi mengaku senang dengan event lari tahunan yang digelar UGM ini. Menurutnya, ini menjadi salah satu cara memberikan edukasi mengenai kesehatan sambil berdonasi kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Hari ini kita menggelar Road to UGM Trail Run, itu diadakan di Kaliurang tanggal 6 Oktober 2024. Saya melihat ada beberapa makna dari kegiatan ini," kata Budi saat ditemui di acara Road to UGM Trail Run, di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (1/9/2024)

Pria yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan itu mengungkapkan kegiatan ini juga akan sangat penting bagi keberlanjutan. Bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan, tapi juga lingkungan.

UGM Trail Run (MPI/ Fadli)
UGM Trail Run (MPI/ Fadli)

Halaman:
1 2
      
