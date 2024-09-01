Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Siswi SD Dibully, Dipaksa Makan Roti Isi Tusuk Gigi Plastik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |09:07 WIB
Viral Siswi SD Dibully, Dipaksa Makan Roti Isi Tusuk Gigi Plastik
Viral Siswi SD Dibully Dipaksa Makan Roti Berisi Tusuk Gigi Plastik (Foto: Instagram @elyandaa_,)
A
A
A

KASUS tindak bullying atau perundungan di kalangan pelajar kembali terjadi. Kini dialami oleh seorang pelajar kelas 4 Sekolah Dasar (SD).

Sang pelajar disebutkan dipaksa oleh temannya untuk makan roti yang diisi dengan duri sejenis tusuk gigi tipis berbahan plastik. Akibat kejadian itu, siswi tersebut dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan.

Kisah tindak perundungan ini, dibagikan seorang netizen sekaligus perawat lewat akun Instagram pribadinya @elyandaa_, sang nakes membagikan momen saat dirinya berusaha mengambil tusuk gigi yang menyangkut di mulut bocah tersebut.

Dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram @elyandaa_, terlihat pelajar tersebut duduk di kursi roda dan sang perawat berusaha mengeluarkan duri yang nyangkut di mulutnya.

Proses pengambilan duri di mulut remaja itu pun cukup dramatis. Sebab bocah perempuan berhijab itu sempat merasa kesakitan,  dan menangis ketika dilakukan tindakan.

viral anak sd dibully

"Saat diambil durinya sudah hampir mau masuk ke ujung tenggorokan dengan posisi melintang. Pasti sakit banget adek ini, untung adek ini kooperatif,” tulis @elyandaa_, dalam keterangan videonya.
 

“Awalnya memang adek ini nangis terus tapi lama-lama kita bujuk dengan baik-baik akhirnya durinya berhasil dikeluarkan," imbuhnya.

 

Perawat tersebut mengaku berusaha mengeluarkan duri tersebut menggunakan alat seadanya yang ada di IGD, kemudian terlihat saat duri itu dikeluarkan ukurannya sekitar 3 sentimeter.

"Teman-teman bisa dipause untuk video aku kalau mau lihat sepanjang apa durinya. Dipause ya teman-teman," tambahnya.

Sang perawat mengaku miris dengan kejadian perundungan yang terjadi di kalangan pelajar.

"Makin ke sini makin marak banget kasus pembully4n. Bener-bener aku benci banget sama pelaku dan yang menormalisasi kan hal-hal seperti ini," tegas @elyandaa_,

Dari kejadian ini, dia pun mengajak masyarakat untuk berjuang dan melawan keras aksi pembullyan

"Pokoknya untuk semuanya kita sama-sama berjuang melawan dan menentang keras pelaku pembully4n!!!," tandasnya.


Hingga berita ini dibuat belum diketahui lokasi kejadian tersebut.Video tersebut kembali diunggah ulang oleh akun X @kegblgnunfaedh dan viral. Video tersebut sudah dilihat lebih dari sekira 143,2 ribu akun dan mendapat beragam komentar dari netizen.

"Ini anak kecil bisa ngebully sampe kayak gini? Sakit mental sih," kata @alvina***

"Ini harus segera diusut, anak jahat harus benar-benar dihukum," tambah @0pol***

"Kondisi dunia pendidikan di +62 sungguh mengerikan," ucap @heral***

"Parah banget, gurunya ngapain aja sih kok gak tau apa yang terjadi sama muridnya," ucap @relet***

"Rusak banget mentalnya," celetuk @teman***

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/624/3188960//roblox-HvpR_large.jpg
Viral Baru Satu Jam Uninstall Roblox, Anak Ini Gali Gali Tanah Pakai Pacul Mini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188836//banjir-Jcdu_large.jpg
Viral! Ajakan Patungan Beli Hutan Indonesia Imbas Bencana Banjir Aceh Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188861//viral-elMN_large.jpg
Parah! Pemilik WO Ayu Puspita Diduga Pakai Uang Calon Pengantin untuk Bayar Cicilan KPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188862//viral-XrkW_large.jpg
Viral! Istri Sah Antar Suami Menikah Lagi, Rela Dimadu dan Tegaskan Bukan Karena Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188820//viral-A6Q9_large.jpg
Viral! Gajah Sumatra Dikerahkan Bantu Bersihkan Tumpukan Kayu di Aceh Pasca Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188781//mirwan-LvBc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Kabur Umrah Kini Terancam Dicopot
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement