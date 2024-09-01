Viral Siswi SD Dibully, Dipaksa Makan Roti Isi Tusuk Gigi Plastik

KASUS tindak bullying atau perundungan di kalangan pelajar kembali terjadi. Kini dialami oleh seorang pelajar kelas 4 Sekolah Dasar (SD).



Sang pelajar disebutkan dipaksa oleh temannya untuk makan roti yang diisi dengan duri sejenis tusuk gigi tipis berbahan plastik. Akibat kejadian itu, siswi tersebut dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan.



Kisah tindak perundungan ini, dibagikan seorang netizen sekaligus perawat lewat akun Instagram pribadinya @elyandaa_, sang nakes membagikan momen saat dirinya berusaha mengambil tusuk gigi yang menyangkut di mulut bocah tersebut.



Dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram @elyandaa_, terlihat pelajar tersebut duduk di kursi roda dan sang perawat berusaha mengeluarkan duri yang nyangkut di mulutnya.



Proses pengambilan duri di mulut remaja itu pun cukup dramatis. Sebab bocah perempuan berhijab itu sempat merasa kesakitan, dan menangis ketika dilakukan tindakan.





"Saat diambil durinya sudah hampir mau masuk ke ujung tenggorokan dengan posisi melintang. Pasti sakit banget adek ini, untung adek ini kooperatif,” tulis @elyandaa_, dalam keterangan videonya.



“Awalnya memang adek ini nangis terus tapi lama-lama kita bujuk dengan baik-baik akhirnya durinya berhasil dikeluarkan," imbuhnya.

Perawat tersebut mengaku berusaha mengeluarkan duri tersebut menggunakan alat seadanya yang ada di IGD, kemudian terlihat saat duri itu dikeluarkan ukurannya sekitar 3 sentimeter.



"Teman-teman bisa dipause untuk video aku kalau mau lihat sepanjang apa durinya. Dipause ya teman-teman," tambahnya.



Sang perawat mengaku miris dengan kejadian perundungan yang terjadi di kalangan pelajar.



"Makin ke sini makin marak banget kasus pembully4n. Bener-bener aku benci banget sama pelaku dan yang menormalisasi kan hal-hal seperti ini," tegas @elyandaa_,



Dari kejadian ini, dia pun mengajak masyarakat untuk berjuang dan melawan keras aksi pembullyan



"Pokoknya untuk semuanya kita sama-sama berjuang melawan dan menentang keras pelaku pembully4n!!!," tandasnya.



Hingga berita ini dibuat belum diketahui lokasi kejadian tersebut.Video tersebut kembali diunggah ulang oleh akun X @kegblgnunfaedh dan viral. Video tersebut sudah dilihat lebih dari sekira 143,2 ribu akun dan mendapat beragam komentar dari netizen.



"Ini anak kecil bisa ngebully sampe kayak gini? Sakit mental sih," kata @alvina***



"Ini harus segera diusut, anak jahat harus benar-benar dihukum," tambah @0pol***



"Kondisi dunia pendidikan di +62 sungguh mengerikan," ucap @heral***



"Parah banget, gurunya ngapain aja sih kok gak tau apa yang terjadi sama muridnya," ucap @relet***



"Rusak banget mentalnya," celetuk @teman***

(Rizky Pradita Ananda)