HOME WOMEN LIFE

Potret Model Cantik Vieranni, Pamer Bare Face dengan Baju Oversized

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |00:18 WIB
Potret Model Cantik Vieranni, Pamer Bare Face dengan Baju Oversized
Model Cantik Vieranni. (Foto: Instagram)
A
A
A

VIERANNI merupakan seorang model yang selalu mencuri perhatian publik. Perempuan dengan nama asli Rini Marianti ini kerap memamerkan keseksiannya dengan outfit minim.

Melalui postingannya di Instagram, Vieranni banyak membagikan aktivitasnya. Tak heran bila penampilannya selalu ditunggu-tunggu netizen.

Seperti pada postingan terbarunya, Vieranni terlihat sedang duduk santai melipat kaki dalam mobil mewahnya. Dia tampil santai memakai baju lengan panjang warna abu-abu.

Vieranni

Baju yang ia pakai itu memiliki model kerah lebar sehingga dada mulusnya terlihat. Bra warna birunya juga nampak mengintip.

