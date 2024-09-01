Tren Makeup Dewy, Siap Dibawa Indah Aini Unjuk Gigi di New York Fashion Week 2025

PERHELATAN New York Fashion Week (NYFW) Spring/Summer 2025 yang bakal 6-11 September 2024. Acara mode satu ini, tentunya tak hanya akan menghadirkan karya busana dari sejumlah desainer ternama Indonesia.

Ya, di NYFW Spring/Summer 2025 nanti, Indonesia turut membawa sejumlah tren makeup terkini yang akan dihadirkan oleh Beauty Director untuk Indonesia Now, Indah Aini.

Sejak memulai karirnya di industri kecantikan pada tahun 2002, Indah Aini telah menjadi nama yang tidak asing lagi di dunia kecantikan Indonesia. Melalui tujuh salon kecantikan yang sukses di seluruh Indonesia, Indah telah membangun reputasi sebagai pionir dan inovator di bidangnya.

Keahliannya tidak hanya terbatas di dalam negeri, ia telah mengukir prestasi di panggung internasional dengan berpartisipasi di New York Fashion Week dan berkolaborasi dengan desainer serta majalah terkemuka di Paris, London, Swiss, Amsterdam, Jepang, Hongkong, dan lebih banyak lagi.

Dalam perannya yang baru ini, Indah akan membawa keahliannya untuk menciptakan tampilan makeup yang tidak hanya menarik tetapi juga mencerminkan keindahan alami Indonesia.

Ia berkolaborasi dengan designer terkait look makeup yang berfokus pada tema yang harmonis, dengan koleksi desainer dan memastikan setiap detail tampilan runway di panggung internasional.

“Ini adalah kesempatan yang sangat berarti bagi saya dan untuk kecantikan Indonesia,” ujar Indah, saat diwawancara di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, baru-baru ini.

“Saya sangat bersemangat untuk membawa elemen-elemen dari budaya kami dan menggabungkannya dengan tren kecantikan global. Setiap look yang kami ciptakan akan berbicara tentang kesegaran, kealamian, dan keindahan yang dimiliki oleh setiap individu,” sambungnya.