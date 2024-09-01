Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pelari Ini Miliki Masalah Jantung, Dokter Ungkap Pentingnya Konsultasi Sebelum Ikut Event Lari

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |02:00 WIB
Pelari Ini Miliki Masalah Jantung, Dokter Ungkap Pentingnya Konsultasi Sebelum Ikut Event Lari
Seorang pelari miliki masalah jantung. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG dokter Spesialis Kedokteran Olahraga baru-baru ini membagikan pengalamannya ketika mendapatkan seorang pasien yang merupakan pelari. Pasiennya itu rupanya ingin berkonsultasi dengan dokter bernama dr. Andhika Raspati atau biasa akrab dipanggil dr. Dhika itu, sebelum mengikuti event race.

Dokter Dhika lantas sangat mengapresiasi aksi pasiennya itu. Pasalnya, dia menilai justru sangat jarang sekali pelari yang berinisiatif melakukan konsultasi kesehatan sebelum melakukan event lari.

Padahal, meskipun menyehatkan, mengikuti event olahraga lari tidak bisa sembarangan. Terlebih, bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan tertentu yang bisa saja tidak terdeteksi sebelumnya.

“Andai semua pelari seperti ini. Respect! Ini adalah contoh pelari yang memeriksakan kondisi badannya sebelum event race,” ujar dr. Dhika, dalam postingan di akun Instagramnya, @dhika.dr.

Pelari

Dokter Dhika lantas turut memposting tangkapan layar percakapannya dengan pasiennya itu. Usut punya usut, usai melakukan konsultasi dengan dr. Dhika, pasien tersebut ternyata memiliki masalah kesehatan yang justru tidak memungkinkan dirinya untuk mengikuti event race tersebut.

Pasien tersebut rupanya mengalami masalah pada jantung, yakni Iskemia, sebuah kondisi di mana kurangnya aliran darah ke organ tubuh tertentu yang mengakibatkan organ tersebut kekurangan oksigen.

Iskemia menyebabkan terjadinya defisiensi nutrisi dan oksigen pada jaringan atau organ tubuh yang sangat diperlukan untuk membantu proses metabolisme sel. Menurut dr. Dhika, jika tetap memaksa ikut event race tersebut, bukan tidak mungkin si pasien akan mengalami kejadian serangan jantung yang berujung mengancam nyawa.

Halaman:
1 2
      
