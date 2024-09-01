5 Cara Menjaga Kebersihan Miss V, Ini Deretan Hal yang Wajib Diperhatikan!

MENJAGA kesehatan vagina atau Miss V merupakan keharusan bagi setiap wanita. Untuk menjaga kesehatannya, perlu dimulai dengan memerhatikan kebersihan pada area kewanitaan agar terhindar dari berbagai bakteri yang bisa menyebabkan risiko penyakit.

Vagina Anda adalah area yang sensitif sehingga merawatnya pun perlu hati-hati. Menjaga kebersihan vulva dengan cara yang benar dapat membuat perbedaan besar dalam hal infeksi vagina. Hal terpenting dalam menjaga kebersihan vagina adalah menjaga pH-nya. pH vagina yang normal cenderung sedikit asam dan ketika pH ini terganggu, wanita mulai mengalami gejala infeksi.

Gejala-gejala ini mungkin termasuk iritasi, gatal, dan nyeri. Beberapa wanita lebih sensitif terhadap perubahan vagina, terutama selama kehamilan. Tak perlu khawatir, ada beberapa cara mudah untuk Anda dalam menjaga dan merawat vagina agar tetap bersih dan sehat.

Berikut tips mudah menjaga kebersihan dan kesehatan vagina wajib diketahui para wanita, melansir Bloom Obgyn, Selasa(3/9/2024).

1. Cuci Area Vagina dengan Air Hangat

Cara pertama ialah mencuci area vagina Anda dengan air hangat. Rutin mencuci area vagina tentu baik untuk kesehatan area kewanitaan Anda karena akan menjaga kebersihannya.

Cuci area tersebut dengan air hangat setiap hari, meskipun Anda tidak mandi. Hindari penggunaan sabun dengn wewangian yang terlalu kencang. Hal ini dapat mengganggu pH dan menghilangkan bakteri yang diperlukan dari vagina, yang menyebabkan infeksi dan iritasi.

2. Bersihkan Vagina dari Depan ke Belakang

Setelah Anda membersihkan vagina dengan air, pastikan Anda menyekanya dengan tisu dari depan ke belakang. Cara ini membantu menjaga kebersihan vagina Anda sehingga tak mudah terpapar bakteri dari area anus. Selain itu, pastikan Anda sudah menyekanya dengan kering dan bersih.

3. Perhatian saat Bercukur

Tips selanjutnya ialah memerhatikan saat Anda muncur bulu di area vagina dan wilayah yanh sensitif. Jangan mencukur seluruh area kemaluan, yang dapat menyebabkan iritasi. Luka dan torehan juga dapat membawa bakteri yang tidak diinginkan.

Rambut ini ada untuk melindungi daerah tersebut, jadi potonglah jika perlu dengan gunting dan bukan pisau cukur. Jangan gunakan krim penghilang bulu, yang dapat membakar rambut dan dapat sangat kasar pada kulit.