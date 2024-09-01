Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lansia di Indonesia Tembus 20 Persen pada 2050, Ini Hal yang Wajib Dipersiapkan Pemerintah!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |21:00 WIB
Lansia di Indonesia Tembus 20 Persen pada 2050, Ini Hal yang Wajib Dipersiapkan Pemerintah!
Penduduk lansia di Indonesia tembus 20 persen pada 2050. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

INDONESIA sedang memasuki fase ageing population, yaitu proporsi penduduk lanjut usia (lansia) yang semakin meningkat. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia pada 2023, hampir 12 persen atau sekitar 29 juta penduduk Indonesia masuk kategori lansia.

Selain itu, Peneliti Senior Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Sri Moertiningsih Adioetomo,PhD mengungkap bahwa penduduk lansia di Indonesia diperkirakan akan mencapai 20 persen atau sekitar 50 juta jiwa lansia di 2050.

Prof Sri mengatakan seiring bertambahnya usia, lansia akan mengalami penurunan kapasitas fungsional yang diperparah oleh penyakit tidak menular akibat gaya hidup tidak sehat sejak dini.

“Telinga sudah tidak dengar, suka lupa dan lain-lain. Belum lagi lifestyle yang tidak sehat, merokok, tidak olahraga, makanan yang tidak sehat. Kemudian itu kalau lansia menjadi disable karena ada stroke, diabet, penyakit jantung koroner," ujar Prof Sri dalam acara Enam Dekade Lembaga Demografi FEB UI: Generasi Silver Aktif dan Sejahtera di Indonesia Emas 2045, baru-baru ini.

Lansia

Halaman:
1 2
      
