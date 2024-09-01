Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Keseruan Glamping di Tengah Hamparan Kebuh Teh Bandung, Fasilitas bak Hotel Bintang 5

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |21:26 WIB
4 Keseruan Glamping di Tengah Hamparan Kebuh Teh Bandung, Fasilitas bak Hotel Bintang 5
Keseruan glamping di tengah hamparan kebuh teh Bandung bikin berkesan (Foto: Bobocabin Sukawana)
4 KESERUAN glamping di tengah hamparan kebuh teh Bandung akan membuat siapapun terkesan. Glamping menjadi salah satu tren wisata yang masih cukup populer dan digandrungi hingga saat ini. 

Glamping menjadi opsi bagi Anda yang ingin wisata camping di tengah alam yang indah, namun tanpa perlu repot-repot mendirikan kemah dan membawa berbagai kebutuhan pribadi.

Glamping juga menawarkan sensasi healing di alam, namun dengan tempat istirahat dan fasilitas yang didesain khusus untuk kenyamanan pengunjung.

Lantas, apa saja keseruan yang bisa didapatkan dari wisata glamping ini? Berikut di antaranya, seperti yang dihadirkan Bobocabin Sukawana, salah satu wisata glamping yang terletak di tengah hamparan kebun teh di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

4 keseruan glamping di tengah hamparan kebuh teh Bandung

1. Teknologi check in self service
Siapa bilang staycation dengan konsep glamping hanya punya proses check-in manual? Ternyata, Anda juga bisa menemukan kemudahan dan lebih efisien berkat proses check-in dengan teknologi self-service kiosk dan smart door lock yang dihadirkan. 

Glamping Bandung(Foto: Bobocabin Sukawana)

Setibanya di Bobocabin Sukawana, tamu dapat melakukan check-in secara mandiri melalui self-service kiosk yang ada di lokasi. Dengan tiga kiosk yang disediakan, proses check-in menjadi lebih cepat dan efisien tanpa perlu interaksi langsung dengan host. 

Cukup masukkan detail reservasi dan pindai KTP, kemudian informasi lengkap tentang kabin serta akses masuk akan langsung dikirim ke ponsel kamu melalui aplikasi Bobobox.

2. Teknologi smart door lock permudah masuk kabin
Seperti sistem QR code yang terdapat di deretan lini produk Bobobox lainnya, smart door lock juga hadir untuk memudahkan akses kabin tanpa kunci fisik. 

Cukup tekan satu tombol di aplikasi Bobobox, pintu kabin bisa dibuka dengan satu sentuhan. Tidak perlu khawatir dengan keamanan, karena pintu akan otomatis terkunci dalam waktu kurang dari 7 detik setelah Anda masuk.

 

