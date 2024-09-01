5 DAYA tarik Desa Sembalun akan dibahas dalam artikel kali ini. Indonesia memiliki banyak destinasi moslem friendly tourism. Bahkan, ada salah satu desa di Lombok Timur yang telah berhasil menyandang predikat sebagai World Best Halal Honeymoon Destination.
Desa tersebut adalah Desa Sembalun. Predikat itu berhasil diraih lewat ajang International Travel Week Abu Dhabi pada tahun 2016 lalu. Lantas, apa saja pesona yang ditawarkan di Desa Sembalun? Berikut ulasannya, melansir dari berbagai sumber.
Desa Sembalun adalah desa yang terletak di kaki Gunung Rinjani di Kecamatan Sembalun-Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan jalur utama untuk pendakian ke Gunung Rinjani yang di kelilingi oleh bukit-bukit yang indah dan memiliki banyak objek wisata Alam, Agro, dan Budaya untuk di kunjungi.
Desa yang terletak di kaki gunung Rinjani ini menyimpan sejuta pesona yang tidak terelakkan oleh wisatawan yang berkunjung. Pesona Desa Sembalun, Lombok terletak pada alamnya yang indah, meskipun juga ada wisata budaya yang menarik untuk dikunjungi.
Keunikannya adalah, rumahnya berjumlah 7 buah, dengan 7 tangga masuk ke dalam, dan 7 Para yaitu, tempat penyimpanan barang-barang. Di desa Belek selain terdapat 7 rumah adat ada 2 lumbung yang berfungsi untuk menyimpan hasil panen.
(Foto: Instagram/@hanna_9387)
Sangat menarik untuk dikunjungi, karena selain melihat keunikannya kamu bisa belajar sejarah dan cerita dibalik rumah desa Belek.
Ditempat tersebut Anda bisa melihat langsung proses pembuatan ataupun mencoba menenun kain khas Lombok. Para wanita di Lombok, harus bisa menenun sebelum diijinkan menikah, jadi kain tenun tetap lestari di sana. Anda juga bisa membeli kain dari hasil tenun desa Sembalun.
Melakukan paralayang sambil menikmati pemandangan perbukitan dan gunung Rinjani yang tak terlupakan. Desa Sembalun sebagai pintu masuk ke gunung Rinjani, memang terkenal dengan perbukitannya yang menawan.