5 Daya Tarik Desa Sembalun, Destinasi Bulan Madu Halal Terbaik di Lombok

5 DAYA tarik Desa Sembalun akan dibahas dalam artikel kali ini. Indonesia memiliki banyak destinasi moslem friendly tourism. Bahkan, ada salah satu desa di Lombok Timur yang telah berhasil menyandang predikat sebagai World Best Halal Honeymoon Destination.

Desa tersebut adalah Desa Sembalun. Predikat itu berhasil diraih lewat ajang International Travel Week Abu Dhabi pada tahun 2016 lalu. Lantas, apa saja pesona yang ditawarkan di Desa Sembalun? Berikut ulasannya, melansir dari berbagai sumber.

Desa Sembalun adalah desa yang terletak di kaki Gunung Rinjani di Kecamatan Sembalun-Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan jalur utama untuk pendakian ke Gunung Rinjani yang di kelilingi oleh bukit-bukit yang indah dan memiliki banyak objek wisata Alam, Agro, dan Budaya untuk di kunjungi.

Desa yang terletak di kaki gunung Rinjani ini menyimpan sejuta pesona yang tidak terelakkan oleh wisatawan yang berkunjung. Pesona Desa Sembalun, Lombok terletak pada alamnya yang indah, meskipun juga ada wisata budaya yang menarik untuk dikunjungi.

5 pesona Desa Sembalun Lombok

1. Desa Adat Belek Suku Sasak

Pada desa adat ini terdapat rumah tradisional suku Sasak, yaitu suku asli dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Rumah tersebut adalah rumah yang pertama didirikan dan tertua di desa Sembalun, oleh karenanya dinamakan Desa Belek artinya desa besar.

Keunikannya adalah, rumahnya berjumlah 7 buah, dengan 7 tangga masuk ke dalam, dan 7 Para yaitu, tempat penyimpanan barang-barang. Di desa Belek selain terdapat 7 rumah adat ada 2 lumbung yang berfungsi untuk menyimpan hasil panen.

(Foto: Instagram/@hanna_9387)

Sangat menarik untuk dikunjungi, karena selain melihat keunikannya kamu bisa belajar sejarah dan cerita dibalik rumah desa Belek.

2. Melihat langsung pembuatan kain tenun khas Lombok

Ternyata pesona desa Sembalun tidak hanya pada wisata alamnya saja, tapi juga ada wisata budaya yang ada di sana. Ada sebuah rumah tenun yang dimiliki desa Sembalun, yang bisa dijadikan wisata budaya oleh pengunjung.

Ditempat tersebut Anda bisa melihat langsung proses pembuatan ataupun mencoba menenun kain khas Lombok. Para wanita di Lombok, harus bisa menenun sebelum diijinkan menikah, jadi kain tenun tetap lestari di sana. Anda juga bisa membeli kain dari hasil tenun desa Sembalun.

3. Bukit Siswa cocok buat paralayang

Di Desa Sembalun juga ada bukit untuk melakukan paralayang, yaitu bukit Siswa Paralayang. Dari bukit ini kamu bisa melihat langsung pemandangan gunung Rinjani yang tersohor itu.

Melakukan paralayang sambil menikmati pemandangan perbukitan dan gunung Rinjani yang tak terlupakan. Desa Sembalun sebagai pintu masuk ke gunung Rinjani, memang terkenal dengan perbukitannya yang menawan.