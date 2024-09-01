Kemenparekraf Perkuat Kolaborasi Dongkrak Kunjungan Wisnus ke Desa Wisata

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjalin kolaborasi dengan dan PT Atourin Teknologi Nusantara (Atourin), perusahaan teknologi sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus), khususnya ke desa wisata.

Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf, Dwi Marhen Yono menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan kepada program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) dengan target sebanyak 1,25-1,5 miliar perjalanan wisatawan nusantara pada 2024.

"Kolaborasi ini juga dalam rangka meningkatkan penjualan paket wisata desa wisata dan optimalisasi pemasaran desa wisata secara digital," ujar Dwi dalam keterangan tertulis, Minggu (1/9/2024).

Dalam kerja sama ini kedua pihak melakukan beberapa kegiatan aktivitas pemasaran, antara lain melalui kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan (Famtrip) di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Borobudur, dan promosi paket wisata desa melalui program 'Ayo ke Desa'.

Kegiatan famtrip telah dilakukan di kawasan DPSP Borobudur pada tanggal 27-29 Agustus 2024. Kegiatan ini diikuti peserta yang terdiri dari content creator, media, tour operator, dan travel agent.

Dalam kegiatan ini peserta melakukan aktivitas wisata di desa wisata di sekitar kawasan Borobudur, yang merupakan bagian dari Borobudur Trail of Civilization (BToC). Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi seluruh stakeholder dalam pengembangan dan pemasaran DPSP Borobudur.