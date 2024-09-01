Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf Perkuat Kolaborasi Dongkrak Kunjungan Wisnus ke Desa Wisata

Rizka Diputra , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |22:20 WIB
Kemenparekraf Perkuat Kolaborasi Dongkrak Kunjungan Wisnus ke Desa Wisata
Desa Wisata Wae Rebo di Flores, Nusa Tenggara Timur (Foto: Pexels/1918s _)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjalin kolaborasi dengan dan PT Atourin Teknologi Nusantara (Atourin), perusahaan teknologi sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus), khususnya ke desa wisata.

Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf, Dwi Marhen Yono menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan kepada program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) dengan target sebanyak 1,25-1,5 miliar perjalanan wisatawan nusantara pada 2024.

"Kolaborasi ini juga dalam rangka meningkatkan penjualan paket wisata desa wisata dan optimalisasi pemasaran desa wisata secara digital," ujar Dwi dalam keterangan tertulis, Minggu (1/9/2024).

4 Fakta Desa Wisata Meat

Dalam kerja sama ini kedua pihak melakukan beberapa kegiatan aktivitas pemasaran, antara lain melalui kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan (Famtrip) di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Borobudur, dan promosi paket wisata desa melalui program 'Ayo ke Desa'.

Kegiatan famtrip telah dilakukan di kawasan DPSP Borobudur pada tanggal 27-29 Agustus 2024. Kegiatan ini diikuti peserta yang terdiri dari content creator,  media, tour operator, dan travel agent. 

Dalam kegiatan ini peserta melakukan aktivitas wisata di desa wisata di sekitar kawasan Borobudur, yang merupakan bagian dari Borobudur Trail of Civilization (BToC). Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi seluruh stakeholder dalam pengembangan dan pemasaran DPSP Borobudur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/206/3162338//merah_putih_one_for_all-Itr3_large.JPG
Ramai Dikritik, Kemenparekraf Buka Suara soal Film Animasi Merah Putih: One For All
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/320/3159811//desaw_wisata-WRh9_large.jpg
Tingkatkan Ekonomi Lokal Lewat Desa Wisata, Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/57/3158686//kemenparekraf_dan_canva_menandatangani_mou_kemitraan-wsUM_large.jpeg
Gandeng Canva, Kemenparekraf Dorong Inovasi dan Majukan Ekonomi Digital Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/320/3135580//jumlah_kunjungan_wisman_turun_di_maret_2025-mGcO_large.jpg
Total Kunjungan Turis ke RI 2,7 Juta Orang di Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/340/3117584//industri_event_terus_didorong_buka_lapangan_kerja_dan_pendapatan_daerah-Yi7X_large.jpg
Industri Event Terus Didorong Buka Lapangan Kerja dan Bangun Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/15/625/3114069//mnc-agVr_large.jpg
MNC Group Siap Dukung SDM Industri  Kreatif, Jajaki Kolaborasi dengan Pemerintah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement