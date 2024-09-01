Museum Nintendo Dibuka di Jepang Bulan Depan, Yuk Kepoin Harga Tiketnya!

MUSEUM Nintendo di Kota Uji, Kyoto telah rampung direnovasi. Museum ini dibangun sejak tahun 1969 dan menjadi tempat game raksasa yang memulai usahanya dengan membuat kartu resmi bergaya Barat dan Jepang, termasuk game konsol.

Menjelang pembukaan kembali, perusahaan ini merilis sebuah video game jadul Super Mario.

Mengutip laman Channel News Asia, Museum Nintendo pada Selasa, 20 Agustus 2024 lalu mengumumkan akan membuka kembali museum tersebut pada tamggal 2 Oktober 2024 mendatang pascarenovasi.

Perusahaan tersebut pada hari juga merilis video Shigeru Miyamoto, kreator terkenal Super Mario Bros dan game terkenal lainnya, yang memberi sedikit bocoran tentang apa yang ada di dalamnya.

"Museum Nintendo adalah tempat di mana pengunjung dapat mempelajari tentang komitmen Nintendo terhadap manufaktur yang mengutamakan permainan dan orisinalitas," kata Miyamoto dalam klip tersebut.

Museum tersebut tidak hanya memamerkan permainan tembak-tembakan dan game konsol pertama milik perusahaan, namun juga memamerkan pengontrol raksasa yang dioperasikan oleh dia orang pengontrol lainnya yang menampilkan puisi-puisi Jepang kuno.

Perusahaan tersebut pertama kali mengumumkan rencana untuk museum tersebut pada tahun 2021, sebagai bagian dari upaya untuk memperluas aliran pendapatannya, dan awalnya dimaksudkan untuk dibuka awal tahun ini.