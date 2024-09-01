Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf Luncurkan Buku Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan, Apa Tujuannya?

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |14:59 WIB
Kemenparekraf Luncurkan Buku Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan, Apa Tujuannya?
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesPDTT) meluncurkan buku pedoman 'Desa Wisata Ramah Perempuan'.

Tujuannya yakni mengembangkan destinasi dan infrastruktur yang dapat mengakomodir dengan baik kebutuhan wisatawan perempuan. 

Sandi menjelaskan, wisatawan perempuan jumlahnya sangat besar dalam industri pariwisata. Data Forbes di tahun 2024 menunjukkan bahwa 64 persen wisatawan dunia adalah perempuan. 

Dari jumlah tersebut, 80 persennya adalah wisatawan perempuan solo travelers dan 60 persen dari wisatawan perempuan bervakansi tidak bersama pasangan. 

"Sementara wisatawan nusantara (wisnus) perempuan yang melakukan perjalanan wisata selama tahun 2023 adalah sebesar 33,49 persen sehingga penting untuk menghadirkan destinasi yang ramah perempuan juga anak," ungkap Sandi dalam acara Talk Show 'Launching Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan' di Desa Wisata Les, Buleleng, Bali, Sabtu, 31 Agustus 2024, mengutip laman Kemenparekraf.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno(Foto: dok. Kemenparekraf)

Dengan adanya Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan, diharapkan dapat memperkuat peran dan partisipasi aktif perempuan juga meningkatkan layanan dan pengalaman berwisata khususnya bagi wisatawan perempuan. 

Sehingga bisa membuat wisatawan perempuan merasa aman, nyaman, dan berkesan ketika mereka berkunjung dan melihat keunikan desa wisata. 

Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan diimplementasikan dalam tujuh aspek, yaitu kelembagaan, atraksi wisata dan fasilitas wisata, sumber daya manusia, pengembangan dan pengelolaan usaha, pengembangan dan pengelolaan pengunjung, pengelolaan risiko, dan promosi. 

Dalam pembinaannya, pedoman ini mencantumkan beberapa upaya yaitu mewujudkan masyarakat sadar wisata, meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan wisatawan, menyediakan sarana dan prasarana yang layak, peningkatan kompetensi perempuan terhadap akses lapangan kerja, serta pengembangan desa wisata melalui inovasi yang menitikberatkan pada perempuan yang partisipatif. 

 

