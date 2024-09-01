Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ajukan Buleleng Masuk UNESCO Creative Cities Network, Sandiaga: Potensinya Luar Biasa

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |14:50 WIB
Ajukan Buleleng Masuk UNESCO <i>Creative Cities Network</i>, Sandiaga: Potensinya Luar Biasa
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penuh upaya pengajuan Kabupaten Buleleng sebagai UNESCO Creative Cities Network (UCCN). 

Dalam kegiatan KaTa Kreatif yang berlangsung di Taman Budaya Buleleng, Jumat malam lalu, Sandi mengatakan, Kemenparekraf telah menetapkan enam kabupaten/kota kreatif tahun 2024 dan salah satunya Kabupaten Buleleng dengan subsektor kriya sebagai unggulan. 

"Potensinya memang sangat luar biasa, kita lihat produk-produk ekonomi kreatifnya dan Kabupaten Buleleng telah ditetapkan menjadi kabupaten kreatif yang siap untuk kita ajukan menjadi kabupaten kreatif dunia melalui proses UNESCO," ujar Sandi, melansir siaran pers Kemenparekraf.

Indonesia sendiri sudah memiliki tiga kota yang mendapat predikat UCCN yaitu Pekalongan kategori crafts and folk art, Bandung kategori desain, dan Ambon kategori musik.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno(Foto: dok. Kemenparekraf)

Dengan legitimasi dari UNESCO tentu akan memberikan dampak yang besar. Tidak hanya pada keberlanjutan dan kelestarian potensi seni dan budaya yang ada, juga secara tidak langsung menjadi sarana promosi yang efektif. 

Dengan begitu minat wisatawan untuk datang ke Indonesia khususnya Buleleng akan meningkat dan masyarakat akan lebih sejahtera.

Penetapan ini secara otomatis juga akan menjadikan suatu wilayah sebagai ekosistem yang dipantau langsung oleh UNESCO agar para pelakunya konsisten melestarikan seni pertunjukan, budaya, dan kegiatan-kegiatan event tahunan yang ada.

 

