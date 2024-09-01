Mengenal Compound Space, Tempat Nongkrong Pencinta Kuliner dengan Konsep Baru

BELAKANGAN ini compound space jadi salah satu destinasi tempat nongkrong yang populer di kalangan anak muda. Compound space merupakan ruang kreatif yang terbuka luas dan diisi oleh berbagai tenant yang bergabung di satu ruang yang sama.

Tak hanya sebagai tempat nongkrong, biasanya compound space juga jadi surganya pencinta kuliner karena menawarkan berbagai tenant makanan dan minuman dalam satu tempat. Salah satu compund space yang bisa jadi alternatif tempat nongkrong di Jakarta Selatan (Jaksel) adalah Kumpul JKT, di Tebet.

Owner Kumpul JKT, Fuad Azlin menjelaskan tempat ini menawarkan beraneka ragam makanan dalam satu tempat dengan nyaman dan estetik. Menariknya, tenant makanan yang dipilih pun menggandeng UMKM, dari makanan nusantara hingga kekinian.

“Jadi di sini ada berbagai makanan mulai dari Indonesia food hingga makanan. Jadi bukan foodcourt bukan juga cafe,” ujar Fuad kepada media baru-baru ini.

Untuk manu makanan dan minuman yang ditawarkan seperti soto Ambengan, mi Aceh, bebek goreng, mi Bangladesh, burger, ubi brulee, waffle ice cream salmon mentai, berbagai varian kopi, ice matcha, mango sunset sampai es lidah buaya.

"Jadi kalau dibilang apa yang mau kita tonjolkan, ini seperti kalau kamu duduk di kafe, kamu bisa makan macam-macam makanan sesuai kesukaan. Yang mau makan mie Aceh, tapi nggak suka mie Aceh, bisa makan soto Ambengan. Nggak suka soto Ambengan, bisa makan burger. Jadi itu suatu diferensiasi produk, tapi ada di satu tempat," tambah Fuad.