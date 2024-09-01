Deretan Penelitian Tunjukkan Hubungan Minum Kopi Bisa Perpanjang Usia

BAGI para penggemar minuman kopi, patut berbangga hati. Pasalnya, minuman berwarna hitam pekat satu ini tak hanya terkenal bikin mata melek, namun juga disebut bisa memperpanjang usia dilihat dari manfaat Kesehatan yang diberikan.

Ya, salah satu dari sekian manfaat kopi bagi kesehatan, ternyata kopi bisa bikin panjang umur, namun bukan berarti Anda akan hidup abadi karenanya ya! Lantas, bagaimana hubungan antara minum kopi bisa memperpanjang usia?

Rupanya, anggapan kopi bermanfaat memperpanjang usia bukan sekedar mitos belaka. Pasalnya, ada alasan mengapa kopi memiliki efek yang dapat memperpanjang usia.

Menurut penelitian yang diterbitkan The Journal of the American Medical (JAMA), Internal Medicine menunjukkan, minum kopi dapat mengurangi risiko meninggal pada umur yang masih muda.

Bukan hanya itu, dikutip dari National Cancer Institute, terdapat hubungan yang berlawanan antara minum kopi dan kematian. Penelitian ini dilakukan pada peminum kopi, setidaknya satu cangkir per hari dengan metode yang berbeda-beda, seperti disaring, instan, dan tanpa kafein.

Penilaian digelar dengan menganalisis sekitar 500.000 orang yang menjawab kuesioner kesehatan. Beberapa orang juga dilakukan pemeriksaan sampel biologis dan pemeriksaan fisik. Kebiasaan buruk lainnya juga dinilai, seperti konsumsi kopi, kebiasaan minum alkohol, merokok, riwayat penyakit dan lainnya.