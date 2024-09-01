Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Deretan Penelitian Tunjukkan Hubungan Minum Kopi Bisa Perpanjang Usia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |13:00 WIB
Deretan Penelitian Tunjukkan Hubungan Minum Kopi Bisa Perpanjang Usia
Deretan Penelitian Tunjukkan Hubungan Minum Kopi Bisa Perpanjang Usia (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGI para penggemar minuman kopi, patut berbangga hati. Pasalnya, minuman berwarna hitam pekat satu ini tak hanya terkenal bikin mata melek, namun juga disebut bisa memperpanjang usia dilihat dari manfaat Kesehatan yang diberikan.

Ya, salah satu dari sekian manfaat kopi bagi kesehatan, ternyata kopi bisa bikin panjang umur, namun bukan berarti Anda akan hidup abadi karenanya ya!  Lantas, bagaimana hubungan antara minum kopi bisa memperpanjang usia?

Rupanya, anggapan kopi bermanfaat memperpanjang usia bukan sekedar mitos belaka. Pasalnya, ada alasan mengapa kopi memiliki efek yang dapat memperpanjang usia. 

Menurut penelitian yang diterbitkan The Journal of the American Medical (JAMA), Internal Medicine menunjukkan, minum kopi dapat mengurangi risiko meninggal pada umur yang masih muda.

Kopi tubruk

Bukan hanya itu, dikutip dari National Cancer Institute, terdapat hubungan yang berlawanan antara minum kopi dan kematian.  Penelitian ini dilakukan pada peminum kopi, setidaknya satu cangkir per hari dengan metode yang berbeda-beda, seperti disaring, instan, dan tanpa kafein.

Penilaian digelar dengan menganalisis sekitar 500.000 orang yang menjawab kuesioner kesehatan. Beberapa orang juga dilakukan pemeriksaan sampel biologis dan pemeriksaan fisik. Kebiasaan buruk lainnya juga dinilai, seperti konsumsi kopi, kebiasaan minum alkohol, merokok, riwayat penyakit dan lainnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/611/3186263//glowing-mEKL_large.jpg
Minum Kopi Bikin Kulit Dehidrasi, Ini Rahasia Biar Wajah Tetap Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/298/3185511//kopi-XELK_large.jpg
Espresso vs Kopi Hitam, Mana yang Lebih Tinggi Antioksidan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/629/3185438//hamil-0XQC_large.jpg
Riset: Honeymoon di Tempat Dingin Bisa Tingkatkan Peluang Kehamilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/298/3184176//kopi-TV8X_large.jpg
Mau Minum Kopi tapi Takut Cemas? Cobain Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/482/3177010//jantung-vtUo_large.jpg
Apa Benar Kopi Bikin Jantung Berdebar? Cek Faktanya Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176759//festival_kopi-WaLp_large.JPG
Kopi Indonesia Mejeng di Panggung Dunia, Malaysia Jadi Saksi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement