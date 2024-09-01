Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Jokowi Berbatik Hijau di Pembukaan HLF MSP dan IAF 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |23:55 WIB
Gaya Jokowi Berbatik Hijau di Pembukaan HLF MSP dan IAF 2024
Gaya Jokowi Berbatik Hijau di Pembukaan HLF MSP dan IAF 2024 (Foto: Youtube Setpres)
PRESIDEN  RI, Joko Widodo (Jokowi) hadir di welcoming dinner dalam rangka pembukaan acara High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) dan Indonesia-Africa Forum (IAS) 2024. Jokowi hadir dan menyambut para delegasi negara di Intercontinental Bali, pada Minggu (1/9/2024)

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 18.40 WITA. Jokowi hadir dengan balutan kemeja Batik model lengan panjang berwarna hijau dengan motif garis-garis, dipadu celana Panjang hitam saat menyambut para kepala negara dan perwakilan negara yang hadir di Bali.

Jokowi pun menyambut para kepala negara ini yang melintas di karpet merah. Dengan penuh senyuman hangat, Jokowi menyapa para delegasi ini, salaj satunya ada perwakilan pemerintah Zimbabwe, Jacob Mudenda menjadi tamu pertama yang disambut Jokowi. 

Kemudian, Jokowi juga menybut kedatangan delegasi lainnya seperti Presiden Dewan Nasional Kawasan dan Distrik Republik Tunisia, Imed Derbali, Ketua Senat Eswantini Lindiwe Thulile Dlamini, Ketua Senat Burundi, Emanuel Sinzohagera dan para tamu negara lainnya.

Jokowi di Pembukaan HLF MSP dan IAF 2024 (YT Setpres)
Jokowi di Pembukaan HLF MSP dan IAF 2024 (YT Setpres)

Ketua DPR RI, Puan Maharani juga turut hadir di welcoming dinner pembukaan HLF MSP dan IAF 2024. Presiden Joko Widodo pun turut menyambut kedatangannya dengan hangat.

 

