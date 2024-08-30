Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Sinyal Ada di Hubungan Asmara Penuh Toxic

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |15:00 WIB
5 Sinyal Ada di Hubungan Asmara Penuh <i>Toxic</i>
Sinyal Ada di Hubungan Asmara Penuh Toxic (Foto:Freepik)
A
A
A

HUBUNGAN asmara ideal, seharusnya menjadi tempat di mana cinta, dukungan, dan kebahagiaan tumbuh subur dan merasa aman.

Namun, tak semua hubungan percintaan berjalan dengan mulus dan indah. Beberapa justru menjadi sumber ketidakbahagiaan dan stres yang merusak kesejahteraan emosional dan mental seseorang.

Situasi makin buruk, karena tak sedikit orang yang tak menyadari bahwa dirinya berada di hubungan yang toxic. Makanya, ada beberapa sinyal yang perlu diwaspadai untuk mengetahui ternyata Anda sedang berada dalam hubungan yang  penuh toxic. Ini dia ulasan singkat lima sinyalnya, dikutip dari Times of India, Minggu (1/9/2024)

1. Manipulasi: Jadi sinyal pertama dan paling jelas dari hubungan toxic. Ini adalah taktik di mana seseorang mengendalikan atau memaksa pasangannya untuk melakukan sesuatu yang biasanya tidak mereka lakukan.

Dalam banyak kasus, banyak orang sering tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi, dan hanya mengikuti keinginan pasangan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dirinya sendiri.

2. Perilaku egois: Pasangan yang selalu berbicara tentang diri mereka sendiri tanpa memperhatikan Anda bisa jadi lebih dari sekadar egois, menunjukkan perilaku yang mementingkan diri sendiri.

Dalam hubungan asmara beracun, pasangan semacam ini tidak menunjukkan minat pada kehidupan Anda sebagai pasangannya. Ia hanya ingin memamerkan diri sendiri di setiap kesempatan. Hal ini menunjukkan kurangnya empati dan ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang sehat.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
